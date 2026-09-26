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Concerts et cadeaux
Les Etats-Unis inaugurent une journée en hommage à Dolly Parton

Les États-Unis ont célébré le 25 septembre leur premier «Dolly Parton Day» en hommage à la légende de la country, décédée en août à 80 ans. Concerts et festivités ont marqué cette journée spéciale.
Publié: 07:25 heures
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Dernière mise à jour: 07:27 heures
Les États-Unis ont célébré le premier «Dolly Parton Day» en hommage à la star de la country.
Photo: AP
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AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont célébré vendredi leur tout premier «Dolly Parton Day», le 25 septembre, une date qui rappelle l'un de ses plus grands succès «9 to 5». La légende de la country est morte le mois dernier à 80 ans, plongeant le pays dans le deuil. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, avait annoncé cette semaine la création de cette journée en hommage à l'interprète.

«Nous pourrions tous nous permettre de vivre un peu plus comme Dolly. Soyons gentils, humbles et amusons-nous (...) Soyons un diamant dans un monde de strass», avait-il déclaré, reprenant une citation célèbre de Dolly Parton. «Nous ne faisons pas que créer une journée pour célébrer Dolly Parton, nous nous adressons un rappel, chaque année, à vivre comme elle le faisait, avec joie, générosité et beaucoup de coeur», avait ajouté Newsom.

Concerts et cadeaux

Plusieurs événements ont été organisés en Californie à l'occasion de cette journée comme des concerts ou encore des distributions de cadeaux. Le quartier de Manhattan à New York et La Nouvelle-Orléans ont également décrété que le 25 septembre serait une journée en hommage à l'artiste.

Dans l'État natal de la chanteuse, le Tennessee, plusieurs comtés ont aussi proclamé un «Dolly Parton Day», qui vient s'ajouter à la reconnaissance accordée à l'échelle de l'Etat le 19 janvier, jour de son anniversaire.

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