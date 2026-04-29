Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», menace Trump
Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», a menacé Donald Trump mercredi sur son réseau Truth social, alors que les discussions entre Washington et Téhéran sont complètement bloquées depuis plusieurs jours.
«L'Iran n'arrive pas à se ressaisir. Ils ne savent pas comment conclure un accord» sur le nucléaire, a-t-il ajouté. Dans le même message est publié un photo-montage du président en lunettes de soleil, costume et cravate noire, portant un fusil d'assaut au milieu d'un décor de guerre, avec ce commentaire: «FINI DE JOUER LES GENTILS!».
Une réunion de crise
Mercredi, le Wall Street Journal affirme que le président a chargé ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran, citant des responsables américains. Donald Trump a, selon ces sources, indiqué, notamment lors d'une réunion de crise lundi, qu'il voulait continuer à mettre sous pression l'économie iranienne et ses exportations de pétrole en bloquant ses infrastructures portuaires.
Le locataire de la Maison Blanche «a estimé que ses autres options – reprendre les bombardements ou se retirer du conflit – comportaient plus de risques que le maintien du blocus», ont indiqué ces responsables au WSJ.
Source: AFP
21 personnes ont été exécutées et plus de 4000 arrêtées en Iran depuis le début du conflit au Moyen-Orient
Un total de 21 personnes ont été exécutées et plus de 4000 arrêtées en Iran pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale depuis le début du conflit au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU.
Depuis le début des attaques conjointes israélo-américaines dévastatrices contre l'Iran fin février, «au moins neuf personnes ont été exécutées en lien avec les manifestations de janvier 2026, dix pour appartenance présumée à des groupes d'opposition et deux pour espionnage», a annoncé l'agence onusienne dans un communiqué.
Le Haut-Commissariat a précisé qu'au cours de la même période, plus de 4000 personnes avaient été arrêtées «pour des accusations liées à la sécurité nationale».
Source: AFP
Entre Washington et Téhéran, l'impasse perdure
Les efforts visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient semblaient au point mort mardi, les Etats-Unis apparaissant sceptiques sur une nouvelle proposition de Téhéran pour débloquer le détroit d'Ormuz, toujours quasiment paralysé.
La réouverture du détroit, un passage maritime stratégique pour le commerce de pétrole et de gaz, est un enjeu majeur pour un règlement durable du conflit, déclenché par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.
Alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis trois semaines, le détroit reste verrouillé par Téhéran, Washington mène toujours un blocus des ports iraniens et les négociations piétinent. «Nous ne considérons pas la guerre comme terminée», a lancé à la télévision d'Etat le porte-parole de l'armée iranienne, Amir Akraminia.
Une nouvelle proposition iranienne pour sortir de l'impasse a été discutée à Washington par Donald Trump et ses principaux conseillers sécuritaires. Des responsables américains n'ont pas démenti des informations de CNN et du Wall Street Journal selon lesquelles le président américain a laissé entendre lors de cette réunion lundi qu'il était peu probable qu'il accepte l'offre.
Source: AFP
Aux côtés de Charles III, Trump affirme que les USA ont «vaincu» l'Iran
Donald Trump a affirmé mardi, lors d'un banquet à la Maison Blanche en présence du roi Charles III, que les Etats-Unis avaient «vaincu militairement» l'Iran.
«Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier, et nous ne laisserons jamais cet adversaire (...) posséder une arme nucléaire», a déclaré au sujet de l'Iran le président américain lors de l'ouverture du banquet, affirmant que, sur ce point, «Charles est encore plus d'accord avec moi que je ne le suis».
Source: AFP
Le chef du Pentagone va s'expliquer sur la guerre en Iran devant les députés américains
Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth va devoir s'expliquer mercredi sur la conduite la guerre en Iran lors de sa première audition parlementaire depuis le début d'un conflit qui s'enlise, malgré un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump.
Le chef du Pentagone, très critiqué par l'opposition démocrate, fera face aux questions des membres de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants aux côtés de Dan Caine, le chef d'état-major américain.
Depuis le début de la guerre, le 28 février, des parlementaires des deux bords ont critiqué l'exécutif américain pour le manque d'informations qui leur a été fourni, alors qu'il est d'usage que certains d'entre eux soient régulièrement informés avec des renseignements classés secret défense.
Pete Hegseth, figure particulièrement clivante du gouvernement de Donald Trump, risque ainsi de faire face à des questions appuyées de l'opposition démocrate, alors que les conséquences économiques de la guerre se font sentir dans le monde entier et jusque dans l'opinion américaine avec une hausse des prix à la pompe.
Source: AFP
Les pays du Golfe exhortent l'Iran à cesser ses «attaques flagrantes»
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a fustigé mardi les «attaques flagrantes» de l'Iran contre ses membres. Les dirigeants de la région, réunis en Arabie saoudite, demandent à Téhéran «des initiatives sérieuses pour rétablir la confiance».
Les attaques de missiles et drones iraniennes contre ses voisins du Golfe en représailles aux frappes américano- israéliennes du 28 février, ont «entraîné une forte perte de confiance entre les Etats du CCG et l'Iran», a indiqué un communiqué du secrétaire général de cette instance.
«Cela exige de l'Iran qu'il prenne des initiatives sérieuses pour rétablir cette confiance», ajoute le texte, publié après que l'Arabie saoudite a accueilli mardi des dirigeants du Golfe pour discuter de la crise déclenchée par la guerre au Moyen-Orient et des moyens d'y répondre.
Source: AFP
Des secouristes tués au Liban par des frappes d'Israël
Huit personnes, dont trois secouristes de la Défense civile, ont été tuées mardi par des frappes israéliennes dans le sud du Liban, où Israël a par ailleurs annoncé avoir détruit un tunnel du Hezbollah menaçant le nord de son territoire.
Cinq des personnes tuées l'ont été lors de frappes israéliennes sur un immeuble dans la localité de Majdal Zoun, puis pendant l'opération de secours menée conjointement sur le site par des soldats et des secouristes, selon les autorités.
«Israël continue de violer les lois et conventions internationales qui protègent les civils» a dénoncé le président libanais, Joseph Aoun.
Le ministère libanais de la Santé a par ailleurs fait état d'une personne tuée, et 15 blessées dont cinq enfants, dans une frappe israélienne sur Jwaya, une autre localité du sud. Deux autres personnes ont été tuées et 13 blessées dans un bombardement israélien à Jibchit, toujours dans le sud, selon un premier bilan du ministère.
Source: AFP
Israël affirme avoir découvert deux tunnels du Hezbollah sur 2 km
L'armée israélienne a affirmé mardi avoir découvert deux tunnels du Hezbollah, d'une longueur totale de deux kilomètres, à la frontière entre le Liban et Israël, précisant qu'ils étaient utilisés par des unités d'élite du mouvement pro-iranien.
Ces tunnels ont été «construits sur environ une décennie» et étaient reliés à des lanceurs de projectiles «dirigés vers le territoire israélien», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Les Etats-Unis arrêtent un navire soupçonné de transiter vers un port iranien
L'armée américaine a annoncé mardi avoir arraisonné un navire marchand soupçonné d'avoir tenté de violer le blocus américain des ports iraniens.
Le M/V Blue Star III a été libéré par les forces américaines «après qu'elles ont procédé à une fouille et confirmé que l'itinéraire du bateau ne prévoyait pas d'escale dans un port iranien», a affirmé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. «A ce jour, 39 navires ont été redirigés afin de garantir le respect» du blocus, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Meloni a une priorité: contrôler la hausse des prix
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé mardi que sa priorité actuelle était de contenir la pression inflationniste, en particulier dans le domaine de l'énergie, depuis la guerre en Iran.
«Dans le contexte actuel de crise internationale auquel nous sommes confrontés, la question du maintien des prix et de l'énergie sous contrôle, de la prévention d'un impact inflationniste qui freine clairement la croissance du PIB, doit être considérée comme une priorité», a déclaré Meloni lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
La présidente du CICR arrivée en Iran
La présidente du CICR Mirjana Spoljaric est arrivée en Iran par voie terrestre pour une visite officielle. Elle doit rencontrer mercredi des responsables gouvernementaux et des représentants du Croissant-Rouge iranien, a annoncé mardi l'organisation à Genève.
Les conséquences humanitaires du conflit actuel dans la région et l'importance du droit international humanitaire (DIH) seront au centre des discussions. Mirjana Spoljaric doit également aborder les modalités pour que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) puisse acheminer davantage d'assistance humanitaire.
L'organisation avait été il y a quelques semaines parmi les premiers à faire arriver par la route des cargaisons, en raison du blocage de l'accès maritime par le détroit d'Ormuz. Elle a distribué plus de 170 tonnes de matériel de première nécessité.
Des livraisons de médicaments et de quoi identifier des dépouilles doivent arriver dans les prochains jours, ajoute l'organisation. Cette visite fait partie de plusieurs dialogues menés dans la région.
Source: AFP