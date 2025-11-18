DE
FR

«Il devrait me rencontrer»
La veuve du journaliste Jamal Khashoggi exige des excuses de MBS

La veuve de Jamal Khashoggi demande une rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Elle souhaite des excuses personnelles et une indemnisation pour l'assassinat de son mari en 2018, qualifié d'«erreur» par le prince.
Publié: 22:03 heures
Partager
Écouter
Hanan Elatr Khashoggi et son mari, assassiné en 2018, Jamal Khashoggi.
Photo: Capture d'écran / X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La veuve du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi a demandé mardi au prince héritier Mohammed ben Salmane de lui présenter personnellement ses excuses après qu'il a déclaré à la Maison Blanche que son assassinat en 2018 dans un consulat était «une erreur».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Le prince héritier a dit qu'il était désolé, il devrait donc me rencontrer, me présenter ses excuses et m'indemniser pour le meurtre de mon mari», a écrit Hanan Elatr Khashoggi sur X.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus