Hanan Elatr Khashoggi et son mari, assassiné en 2018, Jamal Khashoggi.
Photo: Capture d'écran / X
AFP Agence France-Presse
La veuve du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi a demandé mardi au prince héritier Mohammed ben Salmane de lui présenter personnellement ses excuses après qu'il a déclaré à la Maison Blanche que son assassinat en 2018 dans un consulat était «une erreur».
«Le prince héritier a dit qu'il était désolé, il devrait donc me rencontrer, me présenter ses excuses et m'indemniser pour le meurtre de mon mari», a écrit Hanan Elatr Khashoggi sur X.
