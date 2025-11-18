La veuve de Jamal Khashoggi demande une rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Elle souhaite des excuses personnelles et une indemnisation pour l'assassinat de son mari en 2018, qualifié d'«erreur» par le prince.

La veuve du journaliste Jamal Khashoggi exige des excuses de MBS

Hanan Elatr Khashoggi et son mari, assassiné en 2018, Jamal Khashoggi. Photo: Capture d'écran / X

AFP Agence France-Presse

La veuve du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi a demandé mardi au prince héritier Mohammed ben Salmane de lui présenter personnellement ses excuses après qu'il a déclaré à la Maison Blanche que son assassinat en 2018 dans un consulat était «une erreur».

«Le prince héritier a dit qu'il était désolé, il devrait donc me rencontrer, me présenter ses excuses et m'indemniser pour le meurtre de mon mari», a écrit Hanan Elatr Khashoggi sur X.