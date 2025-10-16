Dernière mise à jour: il y a 36 minutes

La cour d'appel fédérale maintient la suspension du déploiement de la Garde nationale à Chicago, ordonné par Trump. Les juges estiment que l'administration n'a pas justifié la nécessité de cette mesure dans la troisième plus grande ville des Etats-Unis.

La Garde nationale n'a toujours pas le droit d'aller à Chicago

La Garde nationale n'a toujours pas le droit d'aller à Chicago

Les membres de la Garde nationale du Texas se rassemblent à Elwood, dans l'Illinois, le 7 octobre 2025. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Agence France-Presse

Une cour d'appel fédérale a confirmé jeudi la suspension du déploiement des militaires de la Garde nationale à Chicago et dans sa région ordonné par le président américain Donald Trump.

Donald Trump a donné l'ordre de déployer des centaines de soldats de la Garde nationale à Chicago, affirmant qu'ils étaient nécessaires pour lutter contre la criminalité et protéger les agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) dans la troisième plus grande ville des Etats-Unis.

La cour d'appel a estimé que l'administration n'avait pas établi que les conditions régnant dans cette ville de l'Illinois, la troisième plus grande des Etats-Unis, justifiaient le déploiement des militaires.

Des allégations «non fiables»

Le gouvernement n'a pas démontré «l'existence d'une rébellion ou d'un danger de rébellion en Illinois», a jugé la cour. «Les actions animées, continues et occasionnellement violentes de manifestants protestant contre la politique et les actes du gouvernement en matière d'immigration ne constituent pas à elles seules un danger de rébellion contre l'autorité du gouvernement.»

La cour d'appel confirme donc jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur le fond la décision de la juge de première instance le 9 octobre. April Perry avait alors suspendu pour deux semaines le déploiement des réservistes de la Garde nationale à Chicago. La juge, saisie par le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, et la mairie de Chicago, a qualifié les allégations des responsables du ministère de la Sécurité intérieure de «non fiables».

Depuis des semaines, le président républicain ciblait Chicago, annonçant vouloir y déployer la Garde nationale comme il l'a fait à Los Angeles, Washington, et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates. Un déploiement similaire à Portland, autre ville dirigée par les démocrates, a été provisoirement bloqué par la justice.

Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.