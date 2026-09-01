La Cour suprême américaine a autorisé Donald Trump à reprendre les travaux de sa monumentale salle de bal à la Maison Blanche. Le projet reste toutefois contesté devant la justice, tandis que son coût, jusqu'à 600 millions de dollars, suscite la polémique.

La Cour suprême autorise la construction de la salle de bal de Trump à la Maison Blanche

La Cour suprême autorise la construction de la salle de bal de Trump à la Maison Blanche

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême américaine a autorisé lundi Donald Trump à poursuivre les travaux de la salle de bal monumentale qu'il souhaite à la Maison Blanche, le président américain célébrant cette décision qui lève, selon lui, la dernière menace contre son projet.

Par cinq voix contre quatre, la Cour à majorité conservatrice a suspendu de manière définitive la décision d'appel qui avait bloqué le chantier le temps d'examiner les arguments des deux parties. La plus haute juridiction des Etats-Unis a estimé que le gouvernement avait de bonnes chances d'obtenir l'annulation du recours du National Trust for Historic Preservation (NTHP) contre ce chantier.

Mais l'arrêt ne se prononce pas sur le fond de l'affaire. Le recours déposé par le NTHP contre le projet du milliardaire républicain devra encore être jugé par les cours inférieures: un processus qui pourrait prendre plusieurs mois, voire des années.

«Aujourd'hui, nous ne nous prononçons pas sur la légalité du projet du gouvernement pour l'aile Est. Nous concluons seulement que, sur la base des arguments qui nous sont soumis, le gouvernement parviendra probablement à démontrer que le Trust n'a pas d'intérêt à agir pour contester ce projet devant la justice fédérale», peut-on lire dans la décision. L'«intérêt à agir», condition pour engager une action en justice, exige du plaignant de démontrer qu'il subit un préjudice direct.

«Profondément déçu»

«Je suis heureux d'annoncer que la Cour suprême des Etats-Unis vient de statuer en faveur de la construction de la salle de bal/complexe militaire sans aucune autre réserve, incertitude ou menace», a soutenu le président américain sur son réseau Truth Social qui pourra donc poursuivre les travaux en attendant que l'affaire soit jugée au fond.

Dans un communiqué à l'AFP, le NTHP s'est dit «profondément déçu» par la décision de la Cour suprême, tout en rappelant qu'elle ne s'était pas prononcée sur leur «argument fondamental: chaque président n'est qu'un responsable temporaire de la Maison du peuple et n'a pas autorité unilatérale pour la détruire et la transformer sans l'approbation du Congrès».

En avril, un tribunal fédéral avait ordonné l'arrêt des travaux de la salle de réception, tout en autorisant la poursuite de la construction d'un bunker souterrain. Le 7 août, une cour d'appel avait confirmé cette décision, estimant que de tels travaux à la Maison Blanche nécessitaient l'accord explicite du Congrès.

Au frais des contribuables

En octobre 2025, Donald Trump a fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour construire une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

Le président républicain a affirmé que la salle de bal serait financée par des fonds privés, mais selon les médias américains, le coût de ce projet, qui pourrait atteindre 600 millions de dollars, reposerait en grande partie sur les contribuables.

Le NTHP, une organisation à but non lucratif mandatée par le Congrès pour la préservation des bâtiments historiques, accuse l'administration Trump de ne pas avoir respecté les exigences légales en matière d'enquête publique, ni obtenu l'autorisation du Congrès pour ce projet.