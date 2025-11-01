DE
Lutte pour les terres rares
La Chine a «commis une véritable erreur», déclare Washington

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent qualifie d'«erreur» les restrictions chinoises sur les terres rares. Selon lui, Pékin a ainsi attiré l'attention sur une de ses armes commerciales, provoquant une réaction mondiale alarmante pour le leadership chinois.
Publié: il y a 49 minutes
Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent qualifie d'«erreur» les restrictions chinoises sur les terres rares.
Photo: IMAGO/SNA
AFP Agence France-Presse

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a jugé que la Chine avait commis une «erreur» en imposant des restrictions sur ses exportations liées aux terres rares, jugeant que Pékin avait ainsi attiré l'attention sur l'une de ses armes commerciales. 

«La Chine a prévenu tout le monde du danger. Ils ont commis une véritable erreur», estime le responsable dans un entretien avec le Financial Times publié samedi. «C'est une chose de poser un pistolet sur la table. C'en est une autre de tirer en l'air», ajoute-t-il.

Pékin avait annoncé début octobre des contrôles à l'export pour des technologies liées aux terres rares, ces métaux essentiels aux industries du numérique, de l'automobile, de l'énergie ou encore de l'armement. Après des discussions entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, cette semaine en Corée du Sud, Pékin a néanmoins accepté d'en suspendre certains pendant un an.

«Le leadership chinois alarmé»

Il s'agissait d'une importante pierre d'achoppement entre les deux puissances dans leurs négociations, en plus d'une source de perturbation majeure pour les chaînes d'approvisionnement de la planète. La Chine détient un quasi-monopole sur le traitement des terres rares et est accusée de profiter de sa position pour mettre la pression sur ses partenaires commerciaux.

Mais, selon Scott Bessent, Pékin a brûlé cette cartouche. «Nous avons des mesures pour compenser», affirme le responsable américain, ajoutant: «Je pense que le leadership chinois était quelque peu alarmé par la réaction du monde à ses contrôles».

