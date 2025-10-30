La Chine suspend pour un an les restrictions sur les exportations de terres rares, annoncées le 9 octobre. Cette décision, confirmée par le ministère du Commerce chinois, fait suite à un accord avec les Etats-Unis, apaisant les tensions commerciales entre les deux pays.

Trump conclut un accord décisif avec la Chine sur les terres rares

AFP Agence France-Presse

La Chine a confirmé jeudi avoir accepté de suspendre pour un an des restrictions imposées le 9 octobre sur différentes exportations, dont certaines liées aux terres rares, qui ont provoqué un nouvel accès de tensions avec les Etats-Unis et l'Union européenne.

«La Chine suspendra pendant un an la mise en oeuvre des mesures de contrôle des exportations concernées, annoncées le 9 octobre, et étudiera et affinera des plans spécifiques», a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi à l'issue d'entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud qu'un accord avait été conclu pour une suspension d'un an par Pékin de restrictions sur les terres rares, matériaux cruciaux pour l'industrie mondiale.

Tensions commerciales apaisées

Ces restrictions avaient provoqué la colère du président américain, de vives réactions européennes et l'inquiétude des acteurs économiques mondiaux tributaires des approvisionnements en terres rares.

Un accord sur ce point a été trouvé lors de discussions préparatoires entre négociateurs américains et chinois il y a quelques jours an Malaisie, a confirmé le ministère chinois. La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, essentielles pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement. Elles sont l'un des grands enjeux de la confrontation commerciale en cours avec les Etats-Unis, mais aussi des tensions avec l'Union européenne.