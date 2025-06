Le dollar chute à son plus bas niveau en 3 ans suite aux critiques de Trump envers le président de la Fed. Les marchés s'inquiètent d'une possible perte d'indépendance de l'institution, alors que Trump envisage de nommer un successeur à Jerome Powell dès l'automne.

Trump insulte le président de la Fed et le dollar dégringole

Au plus bas depuis 3 ans

AFP Agence France-Presse

Le dollar chute jeudi, pénalisé par les critiques de Donald Trump contre le patron de la Fed, dont il envisagerait de désigner le successeur dès l'automne, selon le Wall Street Journal, alimentant les doutes sur l'indépendance de l'institution.

Selon le Dollar Index, qui compare la devise américaine à un panier d'autres grandes monnaies, le dollar est tombé jeudi à un plus bas inédit depuis mars 2022, à 96,997 points. La livre a atteint jeudi un plus haut depuis octobre 2021 face au billet vert, à 1,3765 dollar, et l'euro un sommet depuis septembre 2021, à 1,1744 dollar. Vers 09H55 GMT, le dollar perdait 0,65% face à l'euro.

Le président américain a expliqué mercredi à la presse après un sommet de l'Otan qu'il envisageait «trois ou quatre personnes» pour succéder au président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, contre lequel il multiplie depuis des mois les attaques, lui enjoignant d'abaisser les taux d'intérêts. Malgré ces menaces, la Fed a maintenu ses taux inchangés depuis le début de l'année.

«Heureusement qu'il quitte son poste assez rapidement, car je le trouve terrible», a déclaré Donald Trump à propos de Jerome Powell, le qualifiant de «mentalement moyen», avec «un QI faible».

«Un nouveau président approuvé par Trump serait probablement plus enclin à baisser les taux», alors même que l'inflation pourrait repartir à la hausse aux Etats-Unis sous l'effet des droits de douane, ce qui inquiète le marché, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank. Jerome Powell doit achever son mandat en mai 2026. Mais le Wall Street Journal rapporte que Donald Trump envisage de désigner son successeur dès septembre ou octobre de cette année.

Selon le quotidien, les candidats au poste incluent le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, le principal conseiller économique du président Kevin Hassett ou encore l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh.

D'après Stephen Innes, analyste chez SPI AM, rien qu'en désignant un remplaçant, Donald Trump mettrait en place «un 'président fantôme' de la Fed, faisant pression sur les orientations de la politique monétaire des mois avant» le départ de Powell.

Par ailleurs, Donald Trump évoque désormais la possibilité d'un accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Le chef d'Etat américain avait ordonné des frappes contre des sites nucléaires iraniens dimanche en soutien à son allié israélien, avant d'annoncer un cessez-le-feu mardi entre l'Iran et Israël.

