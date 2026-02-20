DE
Une loi approuvée
Trump rebaptise un aéroport de Floride à son nom

L'aéroport international de Palm Beach sera renommé «President Donald J. Trump International Airport». Les élus républicains ont approuvé cette loi mais le régulateur aérien doit donner son accord.
Publié: 11:49 heures
|
Dernière mise à jour: 11:54 heures
1/2
L'aéroport international de Palm Beach sera renommé «President Donald J. Trump International Airport».
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'aéroport international de Palm Beach, en Floride, doit bientôt être rebaptisé du nom de Donald Trump, après l'adoption d'un projet en ce sens par les parlementaires de cet Etat où est basée la résidence privée du président. Le milliardaire et magnat de l'immobilier, qui a déjà apposé son nom sur de nombreux bâtiments, n'a de cesse de vouloir laisser son empreinte sur le pays à travers une campagne de communication et de construction sans précédent qui frise le culte de la personnalité.

La Chambre des représentants et le Sénat de Floride, dominés par les Républicains, ont approuvé le projet de loi visant à renommer l'aéroport international de Palm Beach en «President Donald J. Trump International Airport». L'aéroport de Palm Beach, une ville connue pour ses plages de sable et ses vastes et luxueux domaines, se trouve à quelques kilomètres de la résidence Mar-a-Lago du président. 

Le gouverneur Ron DeSantis, autrefois adversaire de Trump, devrait en principe promulguer la mesure, qui doit encore être approuvée par le régulateur de l'aviation civile (FAA). L'aéroport rejoindra alors la liste des bâtiments et infrastructures portant le nom de Trump. Le conseil d'administration du Kennedy Center, un complexe artistique et mémorial en hommage à l'ancien président John F. Kennedy à Washington, l'a rebaptisé en décembre le Trump-Kennedy Center, un quasi oxymore tant les valeurs des deux hommes sont opposées.

Les ambitions du président mélangent allègrement sa fonction officielle et ses ambitions privées. Il a cherché à rebaptiser la gare de Penn Station à New York, ainsi que l'aéroport international de Dulles à Washington, selon des médias américains. Ces initiatives ont été rejetées.

«Racket et extorsion»

Selon plusieurs médias dont CNN et NBC, citant des sources anonymes, Donald Trump a proposé au chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, de débloquer plus de 16 milliards de dollars de fonds fédéraux gelés par son administration, si ce dernier acceptait d'aider à renommer la gare et l'aéroport.

Les fonds sont destinés notamment à un vaste projet de tunnel ferroviaire entre New York et le New Jersey. Chuck Schumer a décliné l'offre. Le représentant de New York, Jerry Nadler, a dénoncé une tentative de «racket et d'extorsion». Le département du Trésor a par ailleurs confirmé l'existence d'un projet d'émission d'une pièce commémorative de 1 dollar à l'effigie de Trump. Des lois interdisent pourtant de représenter un président en exercice ou vivant sur la monnaie nationale.


