Trump nomme un nouveau chef des statistiques de l'emploi

Donald Trump a désigné Brett Matsumoto comme nouveau commissaire du Bureau des statistiques du travail. Le poste était vacant depuis août, après le limogeage d’Erika McEntarfer, accusée par Trump d’avoir falsifié les chiffres de l’emploi.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé vendredi la nomination d'un nouveau chef du service statistiques du ministère du Travail, principale agence publiant les indicateurs clés de l'économie américaine, six mois après avoir limogé sa prédécesseure qu'il tenait responsable des mauvais chiffres de l'emploi.

«Je suis heureux de nommer le très talentueux Brett Matsumoto comme prochain commissaire du Bureau des statistiques du travail (BLS)», a annoncé Donald Trump sur son réseau Truth Social Le poste était vacant depuis début août et le licenciement brutal par Donald Trump d'Erika McEntarfer, qu'il avait accusée sans preuve d'avoir publié des chiffres «truqués». Ceux-ci montraient une nette dégradation de l'emploi et ternissaient l'image de l'administration américaine.

La Maison Blanche avait alors désigné un des soutiens affiché de Donald Trump, l'économiste conservateur Erwin John Antoni, pour reprendre en main le bureau et refonder sa méthodologie, très critiquée par le camp du président républicain. Mais ce choix avait provoqué un tir de barrage jusque dans le camp républicain, après la révélation des propos misogynes ou adeptes de théories du complot publiés par l'économiste sur les réseaux sociaux.

Brett Matsumoto, dont la nomination doit encore être approuvée par le Sénat, est un haut fonctionnaire en poste depuis 2015 au sein du BLS. Jusqu'à son entrée l'an dernier à la Maison Blanche en tant que conseiller économique, il n'avait aucun antécédent d'activité politique, note le New York Times. «Je pense que ce sera un choix populaire au sein du bureau», a déclaré au quotidien l'ancien chef du BLS Bill Beach, qui était monté au front pour défendre l'agence.

«Des chiffres TRES inexacts»

Le BLS est une agence dépendante du ministère américain du travail, mais opère de façon indépendante sur sa méthodologie et ses résultats. Il collecte et publie les principales statistiques économiques des États-Unis, notamment le taux de chômage, le taux d'inflation et les évolutions du marché de l'emploi.

Vendredi, Donald Trump a réitéré ses accusations contre le bureau: «pendant des années, le BLS, dirigé par des gens FAIBLES et STUPIDES, a trahi les entreprises, les décideurs et les familles américaines, en publiant des chiffres TRES inexacts.» «Je suis convaincu que Brett possède l'expertise nécessaire pour corriger RAPIDEMENT la longue liste de problèmes du BLS au nom du peuple américain», a ajouté le président américain.