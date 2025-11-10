Donald Trump menace la BBC d'une plainte en diffamation d'un milliard de dollars pour un montage de son discours jugé trompeur. Il exige le retrait d'un documentaire et des excuses avant vendredi, accusant la chaîne d'avoir tenté d'influencer l'élection présidentielle.

Trump est en conflit avec la BBC. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé la BBC d'une plainte en diffamation assortie d'une demande de dommages-intérêts d'un milliard de dollars pour un montage qu'il juge trompeur de l'un de ses discours, a indiqué à l'AFP une source proche de ses avocats.

Cette source a confirmé une information révélée d'abord par la chaîne Fox News, selon laquelle le président américain a envoyé un courrier donnant jusqu'à vendredi au groupe de médias public britannique pour retirer le documentaire en question et s'excuser.

Un porte-parole de l'équipe juridique privée du président américain a confirmé l'existence du courrier et accusé la BBC de «diffamation», mais n'a pas voulu donner plus de détails. «La BBC a diffamé le président Trump en montant volontairement et de manière trompeuse son documentaire, de manière à tenter d'influencer l'élection présidentielle», a indiqué ce porte-parole dans une déclaration à l'AFP. «Le président Trump continuera à demander des comptes à ceux qui propagent des mensonges, des tromperies et de fausses informations», a-t-il ajouté.

Une semaine avant l'élection

L'affaire concerne un documentaire du magazine d'information phare de la BBC, «Panorama», diffusé en octobre 2024, une semaine avant la présidentielle américaine.

Il lui est reproché d'avoir monté des propos prononcés à différents moments d'un discours datant du 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole à Washington, de telle façon que le président sortant semble inciter ses partisans à se rendre au siège du Congrès pour se «battre comme des diables».

Après plusieurs jours de polémique, son directeur général, Tim Davie, et la patronne de la chaîne d'information du groupe BBC News, Deborah Turness, ont démissionné dimanche. L'institution britannique a par ailleurs présenté ses excuses pour avoir fait une «erreur de jugement».

Donald Trump, en guerre ouverte contre la presse, a multiplié les menaces et actions en justice contre des médias américains, dont certains ont accepté de lui verser des millions de dollars pour qu'il retire ses plaintes.