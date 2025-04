Trump menace de poursuivre le New York Times, l'accusant d'ingérence électorale. Photo: KEYSTONE

Donald Trump a affirmé mercredi que son gouvernement «étudiait de près» une possible action en justice contre le prestigieux New York Times. Le journal pourrait selon lui s'être rendu coupable d'«ingérence, y compris dans les élections.»

Rappelant ses offensives judiciaires contre d'autres médias, en particulier la chaîne privée CBS, le président américain a ajouté dans un message sur sa plateforme Truth Social que «le Times devrait aussi rendre des comptes pour leur comportement potentiellement illégal».

Il s'agit d'une attaque de plus contre les médias d'information de Donald Trump, qui les cible de manière répétée depuis son retour à la Maison Blanche en janvier et traite même régulièrement les journalistes d'"ennemis du peuple».

En début de semaine encore, le milliardaire new-yorkais a tonné contre plusieurs médias américains de premier plan, New York Times, Washington Post ou encore ABC News, après qu'ils ont publié des sondages évoquant des taux d'approbation en berne. Il les a accusés d'être «malades» et a affirmé qu'ils devraient faire l'objet d'une enquête pour «fraude électorale».

«Des criminels pessimistes»

«Ce sont des criminels pessimistes qui s'excusent auprès de leurs abonnés et de leurs lecteurs quand je gagne largement les élections, bien plus largement que ce que leurs sondages montraient, perdent beaucoup de crédibilité, puis continuent à tricher et à mentir», a-t-il attaqué.

En février, la Maison Blanche a fortement restreint ses accès à l'Associated Press (AP), la prestigieuse agence de presse américaine, pour ne pas avoir adopté l'appellation de «Golfe d'Amérique» décrétée par le président Trump à la place de Golfe du Mexique, une décision qu'elle a attaquée en justice.

L'administration Trump a aussi initié le démantèlement, contesté devant les tribunaux, des «voix» de l'Amérique à l'étranger, comme Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, et Radio Free Asia. Le financement fédéral des radios et télévisions publiques NPR et PBS est également menacé.