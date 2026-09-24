CNN, MS NOW et Politico accusent la Maison Blanche de bloquer leurs journalistes malgré une décision judiciaire. Les médias demandent une audience d’urgence pour faire respecter ce jugement.

Bloqués à l'entrée, trois médias réclament une audience d'urgence

Bloqués à l'entrée, trois médias réclament une audience d'urgence

Exclus de la Maison Blanche

AFP Agence France-Presse

CNN, MS NOW et Politico ont réclamé jeudi une audience judiciaire en urgence pour contraindre la Maison Blanche à respecter une décision d'un juge fédéral ordonnant le rétablissement immédiat de l'accès de leurs journalistes.

«Ce matin des journalistes de CNN, MS NOW, et Politico ont tenté d'accéder à la Maison Blanche et en ont été empêchés», affirment les trois médias dans un recours en urgence, accusant le gouvernement d'avoir «déjà à plusieurs reprises violé la décision du tribunal» ordonnant le rétablissement de l'accès pour leurs journalistes. Ils demandent donc au juge Timothy Kelly d'organiser «une audience par visioconférence ou téléconférence dès que possible ce matin» (jeudi).