Bloqués à l'entrée, trois médias réclament une audience d'urgence

AFP Agence France-Presse
CNN, MS NOW et Politico ont réclamé jeudi une audience judiciaire en urgence pour contraindre la Maison Blanche à respecter une décision d'un juge fédéral ordonnant le rétablissement immédiat de l'accès de leurs journalistes.
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«Ce matin des journalistes de CNN, MS NOW, et Politico ont tenté d'accéder à la Maison Blanche et en ont été empêchés», affirment les trois médias dans un recours en urgence, accusant le gouvernement d'avoir «déjà à plusieurs reprises violé la décision du tribunal» ordonnant le rétablissement de l'accès pour leurs journalistes. Ils demandent donc au juge Timothy Kelly d'organiser «une audience par visioconférence ou téléconférence dès que possible ce matin» (jeudi).
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