CNN a été exclu du déplacement de Donald Trump samedi au Tennessee, dans une nouvelle attaque de la Maison Blanche contre les médias. Lindell TV, média pro-Trump, a été le seul autorisé à couvrir l'événement.

AFP Agence France-Presse

Les journalistes de la chaîne CNN suivant Donald Trump ont été exclus de son déplacement programmé samedi, dans une nouvelle offensive de la Maison Blanche contre les médias. Le président américain doit se rendre dans le Tennessee, et il était prévu que CNN soit le représentant des TV parmi le «pool» de médias qui voyagent avec lui à tour de rôle et mettent à disposition leur production aux autres.

Or, CNN n'apparaissait pas sur le programme communiqué par la Maison Blanche vendredi, ni aucune autre chaîne de télévision principale. Seule figurait Lindell TV, média pro-Trump dirigé par l'homme d'affaires Mike Lindell, en tant que «média TV secondaire».

Solidarité inédite

Donald Trump avait retiré la semaine dernière leur accréditation à la Maison Blanche à trois médias américains, CNN, MS NOW et Politico, les accusant de relayer de «fausses informations». Le juge Timothy Kelly a néanmoins ordonné de leur rétablir l'accès.

Toutefois jeudi, les journalistes de CNN se sont encore vu refuser l'accès à la Maison Blanche, ce qui amené les quatre autres membres du «pool» télé – CBS, ABC, NBC et Fox – à décider de cesser leur participation à ce dispositif crucial, dans une manifestation de solidarité inédite.

«Le public a un intérêt vital à recevoir une information précise et indépendante à propos de son gouvernement. Aucune administration ne devrait restreindre un organe de presse au motif qu'elle est en désaccord avec sa couverture», ont déclaré les cinq médias. Sollicité par l'AFP vendredi, CNN s'est refusé à tout commentaire, quand la Maison Blanche n'avait pas répondu.