Le capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis donne des idées à l'ex-président russe Dmitri Medvedev. L'ex-président russe a ainsi menacé de capturer le chancelier allemand Friedrich Merz.

Le bras droit de Poutine menace de capturer le chancelier allemand

Natalie Zumkeller

L'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro a visiblement donné des idées au Kremlin. Dans un entretien avec l'agence d'Etat russe Tass, l'ancien président russe Dmitri Medvedev explique qu'il pourrait imaginer une opération similaire avec, par exemple, le chancelier allemand, Friedrich Merz.

«L'enlèvement du néonazi Friedrich Merz pourrait être un excellent rebondissement dans cette série rocambolesque», a déclaré l'actuel vice-président du Conseil national de sécurité à Moscou. «Il existe même des motifs de poursuites contre lui en Allemagne. Ce ne serait donc pas une perte, d'auant plus que les citoyens souffrent inutilement.»

Aversion contre l'Europe

Dmitri Medvedev a souligné qu'il pouvait imaginer une telle mission auprès d'autres chefs d'Etat et de gouvernement. Il n'a toutefois cité nommément que le chancelier allemand. Berlin n'a pas encore réagi.

L'ancien président russe est connu pour son attitude négative envers l'Occident. Depuis quelques années déjà, il multiplie les attaques verbales contre l'Europe et plus particulièrement l'Ukraine.