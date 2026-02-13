A Minneapolis, fin annoncée de la longue offensive anti-immigration
Les opérations massives de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, ville du nord des Etats-Unis sous tension depuis la mort de deux Américains abattus par des agents fédéraux, vont prendre fin après deux mois de contestation intense, a annoncé jeudi l'émissaire de Donald Trump.
Depuis décembre, plusieurs milliers de policiers fédéraux – souvent masqués – ont multiplié raids anti-migrants et arrestations, suscitant la révolte de nombre d'habitants de ce bastion démocrate devenu l'épicentre de l'hostilité à la politique migratoire répressive du président américain.
«J'ai proposé, et le président Trump a accepté, que cette opération prenne fin», a annoncé l'émissaire de Donald Trump, Tom Homan, en conférence de presse. «Une réduction significative (des effectifs policiers) est déjà mise en oeuvre cette semaine et va se poursuivre au cours de la suivante.»
«Ca nous donne un petit peu d'espoir mais la peur reste», confie à l'AFP une mère de famille mexicaine, claquemurée depuis plus de deux mois dans l'appartement familial et qui ne compte pas encore en sortir. «Nous allons attendre de voir comment les choses se passent, on ne peut pas savoir s'il va y avoir d'autres arrestations, nous voulons être sûrs», explique la jeune trentenaire.
Après l'annonce, le maire démocrate de la ville, Jacob Frey, a exprimé son «espoir» et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, du même camp politique, s'est dit «prudemment optimiste». «Nous allons attendre de voir si c'est bien réel. Rester attentifs. Rester vigilants et observer ce qui va effectivement se passer», insiste de son côté auprès de l'AFP Jennifer Arnold, une habitante engagée auprès de ses voisins immigrés.
Source: AFP
L'administration Trump va abroger le fondement des règlementations climatiques américaines
Donald Trump doit abroger jeudi un texte servant de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis, un revirement contre lequel s'insurgent les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. Ce retour en arrière, qui sera très probablement contesté en justice, portera un coup majeur à l'action climatique des Etats-Unis, premier contributeur historique d'émissions réchauffant la planète.
«Il s'agira du plus grand acte de dérégulation de l'histoire américaine», s'est félicitée mardi Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche, assurant qu'il permettrait aux Américains de faire des économies. Le président doit faire l'annonce jeudi aux côtés de Lee Zeldin, le patron de l'Agence de protection de l'environnement (EPA).
Appelée constat de mise en danger («Endangerment finding»), cette décision avait été adoptée en 2009 par l'EPA, sous la présidence du démocrate Barack Obama. Elle stipule que six gaz à effet de serre sont dangereux pour la santé publique et tombent donc dans le périmètre des polluants réglementés par l'agence fédérale.
Le texte a ouvert la voie juridiquement à de nombreuses réglementations fédérales visant à limiter les rejets de ces gaz réchauffant l'atmosphère (CO2, méthane...), à commencer par les émissions des camions et des voitures. Sa révocation éliminera donc l'autorité sur laquelle s'appuyait l'EPA pour promulguer ces réglementations et permettra au gouvernement Trump de plus facilement les abroger.
Source: AFP
Rubio va se rendre chez l'allié hongrois, après la conférence sur la sécurité de Munich
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio se rendra la semaine prochaine en Hongrie après que le président Donald Trump a apporté son «plein» soutien au nationaliste Viktor Orban, et alors que les relations transatlantiques traversent un moment tendu, a indiqué lundi son porte-parole.
Marco Rubio ira aussi en Slovaquie, également dirigée par un allié de droite de Trump, après avoir participé en fin de semaine à la Conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne, où l'année dernière, le vice-président JD Vance avait suscité de vives réactions en dénonçant les atteintes à la liberté d'expression en Europe.
Ce déplacement intervient alors que les récentes menaces du président américain concernant le Groenland, territoire autonome danois, ont profondément choqué les Européens.
Dimanche et lundi à Budapest, le secrétaire d'Etat «rencontrera des responsables hongrois clés afin de renforcer nos intérêts bilatéraux et régionaux communs, notamment notre engagement en faveur des processus de paix visant à résoudre les conflits mondiaux et du partenariat énergétique entre les Etats-Unis et la Hongrie», a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué.
Source: AFP
Trump menace un projet de pont entre les Etats-Unis et le Canada
Donald Trump a menacé lundi de bloquer un projet de pont entre le Canada et les Etats-Unis, en jugeant que les Etats-Unis devraient être propriétaires de «la moitié, au moins», de cette infrastructure.
«Je ne permettrai pas que ce pont ouvre tant que les Etats-Unis ne reçoivent pas une compensation pour tout ce que nous leur avons donné, et aussi tant que le Canada ne traitera pas les Etats-Unis de manière aussi équitable et juste que nous le méritons», a écrit le président américain dans un message décousu sur son réseau Truth Social.
«Nous allons commencer des négociations, IMMEDIATEMENT, a-t-il ajouté. Avec tout ce que nous leur avons donné, nous devrions être propriétaires, peut-être, de la moitié au moins de cet actif», a encore avancé Donald Trump. Dans le reste de son message, il critique à nouveau la volonté d'Ottawa de se rapprocher de la Chine.
Source: AFP
Nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique
Les Etats-Unis ont mené lundi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant deux personnes, a annoncé l'armée américaine, dans le cadre d'une campagne qui dure depuis six mois.
Avec cette nouvelle frappe annoncée sur X par le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ce sont au moins 130 personnes qui ont été tuées et 38 navires détruits depuis septembre et le début de la campagne américaine de frappes contre des embarcations de trafiquants présumés.
Une troisième personne, touchée par la frappe de lundi, a survécu, et les garde-côtes américains sont mobilisés pour la secourir, a précisé l'armée.
Source: AFP
Trump affirme qu'il accueillera Xi à Washington à la fin 2026
Le président américain Donald Trump a affirmé dans un entretien diffusé dimanche qu'il accueillerait son homologue chinois Xi Jinping à la Maison-Blanche, à Washington, vers «la fin de l'année». Les discussions aborderont notamment les questions commerciales.
«Il va venir à la Maison-Blanche vers la fin de l'année [...] Ce sont les deux pays les plus puissants au monde et nous avons une très bonne relation», a assuré Donald Trump dans cet entretien à la chaîne télévisée américaine NBC, enregistrée mercredi et diffusée dans son intégralité dimanche, lors de laquelle il réaffirme qu'il se rendra en Chine en avril.
Sur fond de bras de fer entre Washington et Pékin autour des droits de douane, qui ont marqué les relations entre les deux superpuissances depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l'an dernier, le président américain a assuré que les deux dirigeants échangeaient régulièrement sur les questions économiques et commerciales.
«Vous savez, c'est important que j'aie de bonnes relations avec lui [et] qu'il ait de bonnes relations avec moi», a-t-il poursuivi. La Chine «paye beaucoup de droits de douane», a insisté Donald Trump. «Ils ne le faisaient pas dans le passé. Je suis celui qui a imposé des droits de douane à la Chine [...] Notre pays a récupéré des centaines de milliards de dollars en droits de douane».
Source: AFP
Trump lance un site à son nom pour des médicaments moins chers
«A partir de ce soir, des dizaines de médicaments parmi les plus couramment prescrits seront disponibles à des prix considérablement réduits pour tous les consommateurs sur un nouveau site Internet appelé TrumpRx.gov», a déclaré le président américain lors d'une présentation à la presse.
Pour proposer ces réductions allant, selon lui, jusqu'à plus de 80% du tarif actuel, le président américain a conclu un accord avec une dizaine de laboratoires pharmaceutiques. «Les Américains paient depuis longtemps les prix des médicaments les plus élevés au monde [...] Le peuple américain subventionnait en fait le coût des médicaments pour le monde entier», a jugé Donald Trump.
Le président américain a notamment pris l'exemple de l'antidiabétique Ozempic, produit par le laboratoire Novo Nordisk, parmi les géants ayant accepté de baisser leur prix: le coût de ce médicament passera de 1000 à 199 dollars aux Etats-Unis, selon la présentation faite par Donald Trump.
Les Américains connaissent l'un des systèmes de santé les plus coûteux au monde, dépensant en moyenne plus du double pour ces frais comparé aux autres pays riches, selon les données de l'OCDE.
Source: AFP
Le chef de l'armée libanaise a rencontré son homologue américain à Washington
Le chef d'état-major américain Dan Caine a rencontré cette semaine le commandant en chef de l'armée libanaise Rodolphe Haykal, a indiqué jeudi un porte-parole américain, quelques mois après l'annulation d'une première visite à Washington du responsable libanais.
Durant ses échanges avec Rodolphe Haykal mardi, et la veille avec un responsable qatari de la Défense, le général Dan Caine a réaffirmé «l'importance des relations durables des Etats-Unis au Moyen-Orient en matière de défense», a expliqué dans un communiqué un porte-parole de l'état-major, Joseph Holstead, sans préciser l'identité du responsable qatari.
Rodolphe Haykal devait effectuer une visite à Washington en novembre mais la partie américaine avait annulé ces rendez-vous quelques heures avant son départ.
Source: AFP
Cuba se dit «prêt au dialogue», les Etats-Unis affirment que des discussions sont en cours
Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a redit jeudi que son pays était «prêt à un dialogue» mais «sans pressions ni ingérence» des Etats-Unis qui affirment, de leur côté, que des discussions sont déjà en cours.
Miguel Diaz-Canel a souligné la nécessité qu'un tel dialogue soit mené «sans aborder les questions qui nous sont propres et que nous pouvons considérer comme une ingérence dans nos affaires internes», alors que Washington n'a pas caché sa volonté de voir un changement de régime sur l'île communiste.
«Je pense qu'étant donné que le gouvernement cubain est à l'agonie et que son pays est sur le point de s'effondrer», Miguel Diaz-Canel «devrait faire preuve de sagesse dans les déclarations qu'il adresse au président des Etats-Unis», a rétorqué en conférence de presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Source: AFP
Washington réactive un accord avec une trentaine de pays africains
Les Etats-Unis ont réactivé mardi, pour un an, l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), un accord qui permet à de nombreux produits africains d'accéder au marché américain sans droits de douane. Cet accord a été relancé jusqu'au 31 décembre 2026, a souligné le représentant au Commerce de la Maison Blanche (USTR), Jamieson Greer, dans un communiqué.
Cette extension de l'accord est incluse dans le texte promulgué mardi par Donald Trump, qui met fin à plus de trois jours de paralysie d'une partie de l'administration fédérale américaine.
En janvier, la Chambre des représentants avait voté pour reconduire l'AGOA pour trois ans, mais les sénateurs ont ramené la durée à un an. L'AGOA est une pièce maîtresse des relations commerciales entre les Etats-Unis et les pays africains.
Ce traitement commercial préférentiel avait été lancé en 2000 sous la présidence du démocrate Bill Clinton. Il permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les Etats-Unis sans droits de douane, s'ils respectent une série de conditions (pluralisme politique, respect des droits humains, lutte contre la corruption...).
Source: AFP
Trump appelle à «passer à autre chose» au sujet d'Epstein
Le président américain Donald Trump a jugé mardi que le moment était venu pour les Etats-Unis de tourner la page après la publication d'une masse de documents du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein. L'affaire éclabousse des personnalités dans monde entier.
«Je pense qu'il est temps pour le pays de passer peut-être à autre chose, comme le système de santé ou quelque chose qui importe aux gens», a déclaré le président américain aux journalistes à la Maison-Blanche.
Lors de l'annonce de la publication de ces documents le 30 janvier, le ministère américain de la Justice a affirmé avoir ainsi respecté l'obligation imposée par le Congrès au gouvernement américain de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.
Au total, près de 3,5 millions de pages de ce dossier tentaculaire ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte d'une loi votée par le Congrès, selon le ministère.
Source: AFP