A Minneapolis, fin annoncée de la longue offensive anti-immigration

Les opérations massives de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, ville du nord des Etats-Unis sous tension depuis la mort de deux Américains abattus par des agents fédéraux, vont prendre fin après deux mois de contestation intense, a annoncé jeudi l'émissaire de Donald Trump.

Depuis décembre, plusieurs milliers de policiers fédéraux – souvent masqués – ont multiplié raids anti-migrants et arrestations, suscitant la révolte de nombre d'habitants de ce bastion démocrate devenu l'épicentre de l'hostilité à la politique migratoire répressive du président américain.

«J'ai proposé, et le président Trump a accepté, que cette opération prenne fin», a annoncé l'émissaire de Donald Trump, Tom Homan, en conférence de presse. «Une réduction significative (des effectifs policiers) est déjà mise en oeuvre cette semaine et va se poursuivre au cours de la suivante.»

«Ca nous donne un petit peu d'espoir mais la peur reste», confie à l'AFP une mère de famille mexicaine, claquemurée depuis plus de deux mois dans l'appartement familial et qui ne compte pas encore en sortir. «Nous allons attendre de voir comment les choses se passent, on ne peut pas savoir s'il va y avoir d'autres arrestations, nous voulons être sûrs», explique la jeune trentenaire.

Après l'annonce, le maire démocrate de la ville, Jacob Frey, a exprimé son «espoir» et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, du même camp politique, s'est dit «prudemment optimiste». «Nous allons attendre de voir si c'est bien réel. Rester attentifs. Rester vigilants et observer ce qui va effectivement se passer», insiste de son côté auprès de l'AFP Jennifer Arnold, une habitante engagée auprès de ses voisins immigrés.

Source: AFP