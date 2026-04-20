Trois personnes ont trouvé la mort dimanche lors d'une frappe américaine contre un navire suspecté de trafic de drogue dans les Caraïbes. Depuis janvier, ces opérations auraient causé au moins 180 décès, selon l'AFP.

Trois morts dans une frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés

Trois morts dans une frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés

AFP Agence France-Presse

Trois personnes ont été tuées dimanche dans une frappe américaine contre un navire soupçonné de trafic de drogue dans les Caraïbes, a indiqué l'armée américaine, portant à 180 le nombre total de victimes de ces attaques, selon un décompte de l'AFP. Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis.

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L'administration du président américain Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU dénoncent des exécutions extrajudiciaires, car elles apparaissent frapper des civils qui ne posent pas de menace immédiate aux Etats-Unis.

Le Commandement Sud des États-Unis, qui mène les forces américaines dans la région, a affirmé sur X avoir mené une «frappe cinétique létale contre un navire exploité par des organisations terroristes désignées». «Les renseignements ont confirmé que le navire circulait sur des voies connues pour le trafic de drogue dans les Caraïbes et qu'il était impliqué dans des opérations de trafic de drogue. Trois narco-terroristes de sexe masculin ont été tués au cours de cette opération», indique la publication.

Les responsables militaires américains ont revendiqué au moins six frappes de ce type en avril, portant le nombre total de personnes tuées lors de ces opérations à au moins 180, selon un décompte de l'AFP.