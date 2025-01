Les détails de l'accord de trêve à Gaza

Un accord de cessez-le-feu a été adopté à Gaza. Photo: AFP

Le Hamas doit libérer 33 otages retenus à Gaza en échange de la libération de prisonniers palestiniens en Israël lors de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza qui doit entrer en vigueur dimanche sous réserve de l'aval final du gouvernement israélien, selon les médiateurs qatari et américains.

Deux sources proches du Hamas ont déclaré à l'AFP qu'Israël libérerait environ 1000 prisonniers palestiniens au cours de cette première phase, tandis qu'un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré que des centaines de personnes seraient libérées.

Les médiateurs – Qatar, Egypte, Etats-Unis – ont arraché cet accord à l'approche de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, après 15 mois de guerre à Gaza entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 sur le sol israélien. «L'accord entrera en vigueur le dimanche 19 janvier», a précisé le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Voici les principaux points, selon le président américain sortant, Joe Biden, le Premier ministre qatari, et des responsables israéliens et palestiniens.

Des otages vivants en échange de prisonniers

«La phase une durera six semaines. Elle comprendra un cessez-le-feu complet, le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza et la libération d'un certain nombre d'otages détenus par le Hamas, y compris des femmes, personnes âgées et blessés», a annoncé Biden.

Durant cette première phase, «le Hamas libérera 33 captifs israéliens (...) en échange de prisonniers détenus dans les prisons israéliennes», selon le Premier ministre du Qatar.

Les 33 otages font partie des 94 captifs encore détenus à Gaza depuis le 7-Octobre, parmi lesquels 34 déclarés morts par l'armée israélienne. Un responsable israélien a indiqué que le nombre des Palestiniens qui seraient libérés dépendrait du nombre d'otages encore vivants parmi les 33.

Hausse de l'aide humanitaire

Selon deux sources proches du Hamas, le premier groupe libéré devrait être composé de «trois soldates israéliennes». Mais le mouvement islamiste considérant tout Israélien, homme ou femme, en âge d'avoir effectué ses obligations militaires comme un soldat, il pourrait s'agir de trois civiles.

Un responsable militaire israélien a déclaré vendredi que trois sites d'accueil avaient été mis en place sur des points de passage avec Gaza. Les otages y seront rejoints par des médecins et des spécialistes de la santé mentale avant d'être «transportés par hélicoptère ou véhicule» vers des hôpitaux en Israël.

Les autorités israéliennes ont publié vendredi les noms de 95 détenus palestiniens, dont une majorité de femmes et de mineurs, libérables dès dimanche dans le cadre du premier échange. L'aide humanitaire doit aussi augmenter pendant cette première période, durant laquelle seront menées des négociations en vue d'arriver à la deuxième phase.

Mise en œuvre des autres étapes

«Les détails concernant les phases deux et trois seront finalisés lors de la mise en œuvre de la première phase», au cours des 42 premiers jours a déclaré le Premier ministre qatari. «Au cours des six prochaines semaines, Israël négociera les arrangements nécessaires pour passer à la phase deux, qui marquera la fin définitive de la guerre. Je le répète, une fin définitive de la guerre», a dit Biden.

Au cours de la première phase, les forces israéliennes se retireront des zones densément peuplées de Gaza pour «permettre l'échange de prisonniers, ainsi que l'échange des dépouilles et le retour des personnes déplacées (palestiniennes)», selon le dirigeant qatari.

«Zone tampon»

Les médias israéliens ont rapporté qu'en vertu de l'accord, Israël maintiendrait une zone tampon à Gaza pendant la première phase. Les forces israéliennes devraient rester présentes jusqu'à «800 mètres en profondeur de la bande de Gaza, sur une zone allant de Rafah au sud jusqu'à Beit Hanoun au nord», selon une source proche du Hamas.

Israël ne quittera «pas Gaza tant que tous les otages ne seront pas rentrés, les vivants et les morts», avait déclaré un responsable israélien avant l'annonce de l'accord.

«Lorsque la phase deux commencera, il y aura un échange pour la libération des otages restants encore vivants, y compris les soldats hommes, et toutes les forces israéliennes restantes se retireront de Gaza. Le cessez-le-feu temporaire deviendra alors permanent», a affirmé Biden.

la troisième et dernière étape sera consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages morts en captivité. «Un mécanisme de suivi» sera mis en place, géré par l'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis» et «basé au Caire» où les médiateurs se sont réunis vendredi avec des représentants israéliens pour des discussions techniques.