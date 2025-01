Ce que nous savons (ou pas) sur l'accord de trêve à Gaza

Israël et le Hamas sont parvenus à un accord qui devrait mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et permettre la libération des otages israéliens. La trêve doit entrer en vigueur dimanche. Blick explique ce que l'on sait déjà, et ce que l'on ne sait toujours pas.

1/6 Pas moins de 94 otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. On ne sait toutefois pas combien d'entre eux sont encore en vie. Photo: Anadolu via Getty Images

Georg Nopper

Un pas important vient d'être réalisé en vue d'une solution au conflit du Moyen-Orient. Selon les Etats-Unis et le Qatar, principal médiateur dans le conflit, Israël et le Hamas sont parvenus mercredi à un accord qui devrait mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et permettre la libération d'otages israéliens et des prisonniers palestiniens.

Selon les informations disponibles à ce jour, l'accord a été approuvé par les deux parties. Quinze mois après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les habitants de la bande de Gaza entrevoient enfin le bout du tunnel. Le cessez-le-feu entrera en vigueur dimanche à 11h15, heure suisse, a déclaré le chef du gouvernement qatari Mohammed ben Abderrahmane Al Thani.

Dans un premier temps, 33 otages seront libérés

Les détails de l'accord n'ont pas encore été officiellement communiqués. En octobre 2023, le Hamas avait pris en otage 251 israéliens. Seuls 94 d'entre eux se trouvent encore dans la bande de Gaza. On ne sait toutefois pas combien d'entre eux sont encore en vie. En échange de leur libération, Israël se serait engagé à remettre près d'un millier de prisonniers palestiniens aux autorités compétentes. Les médias ont déjà fait savoir que le cessez-le-feu se déroulerait en trois phases.

Selon le président américain Joe Biden, la première phase devrait durer six semaines et déboucher sur un «cessez-le-feu complet et global». Comme l'a expliqué un responsable palestinien à la chaîne de télévision britannique BBC, trois otages israéliens devraient être libérés immédiatement.

Au cours de la première phase du processus, un total de 33 otages devrait être remis à Israël, principalement des personnes âgées, des femmes et des enfants, a déclaré Mohammed ben Abderrahmane Al Thani. Dans le même temps, les troupes israéliennes devraient se retirer de toutes les zones habitées de la bande de Gaza, a déclaré Joe Biden. Les Palestiniens pourraient quant à eux réinvestir leurs quartiers, et ce partout dans le territoire gazaoui.

Plus de détails lors des phases suivantes

Selon Joe Biden, la deuxième phase doit permettre de «mettre fin durablement à la guerre». Les otages restants devraient alors être libérés en échange des prisonniers palestiniens restants. Les troupes israéliennes devraient quant à elles se retirer complètement de la bande de Gaza, selon le texte.

La troisième et dernière phase aurait trait à la reconstruction de la bande de Gaza et et au rapatriement des corps des otages décédés en captivité. Les détails de la deuxième et de la troisième phase ne seraient toutefois pas finalisés. Selon un fonctionnaire palestinien, les négociations détaillées à ce sujet devraient commencer au 16e jour du cessez-le-feu.

Ce que dit Benjamin Netanyahu

Avant que l'accord puisse être mis en œuvre, le cabinet de sécurité et le gouvernement israélien doivent encore l'approuver. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne fera une déclaration qu'une fois que les derniers détails seront réglés, comme l'a fait savoir son bureau mercredi soir. Selon le site d'information israélien «Ynet», il s'agit de «détails techniques» comme la composition exacte de la liste des détenus.

Benjamin Netanyahu a d'ores et déjà remercié le président américain sortant Joe Biden ainsi que son successeur désigné Donald Trump, qui prendra ses quartiers lundi à la Maison Blanche, pour leur soutien lors de la négociation de l'accord.

Depuis l'attaque du Hamas le 6 octobre 2023, au cours de laquelle, outre les prises d'otages, plus de 1100 Israéliens ont été tués, les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont fait plus de 45'000 morts. La plupart des victimes sont des civils, dont de nombreuses femmes et enfants.