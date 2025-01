Trump est catégorique: la trêve à Gaza «n'aurait jamais eu lieu» sans lui

Trump critique Biden et revendique son rôle pivot dans l'accord de trêve. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président élu américain, Donald Trump, a déclaré jeudi que l'accord pour une trêve à Gaza et la libération des otages n'aurait jamais été conclu sans la pression exercée par lui et sa future administration.

Le cessez-le-feu, annoncé mercredi par le Qatar et les Etats-Unis, doit prendre effet dimanche s'il est approuvé. Il prévoit dans une première phase de six semaines la libération d'otages retenus dans le territoire palestinien, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Après quoi les conditions d'une fin permanente de la guerre seront négociées.

Le rôle de l'équipe Trump

A quatre jours de son investiture pour un second mandat, Donald Trump a déclaré au Dan Bongino Show, un podcast conservateur, que les négociations n'auraient jamais abouti sans la pression de son équipe, notamment celle du futur émissaire pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. «Si nous n'avions pas été impliqués dans cet accord, celui-ci n'aurait jamais eu lieu», a assuré M. Trump. «Nous avons changé le cours des choses, et nous l'avons changé rapidement, et franchement, il vaudrait mieux que ce soit fait avant que je ne prête serment», a-t-il ajouté.

Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir vendredi pour examiner l'accord de cessez-le-feu, qui devrait entrer en vigueur dimanche, à la veille de l'investiture présidentielle de Donald Trump.

Le conservateur a également reproché au président sortant Joe Biden de s'être attribué le mérite de l'accord de cessez-le-feu, le qualifiant de «peu gracieux». «Il n'a rien fait ! Si je ne l'avais pas fait, si nous n'étions pas intervenus, les otages ne seraient jamais libérés», a-t-il ajouté. En mai dernier, M. Biden avait proposé un accord de trêve dont les termes reflétaient ceux de l'accord conclu cette semaine.

L'accord en cours de discussion prévoit un cessez-le-feu initial de 42 jours qui verrait la libération de 33 otages et le retrait des forces israéliennes des centres de population de Gaza. La deuxième phase de l'accord pourrait mettre «un terme définitif à la guerre», a déclaré M. Biden.

Dans une interview accordée à la chaîne MSNBC jeudi, M. Biden a indiqué qu'il n'avait pas eu de discussions récentes avec M. Trump au sujet des négociations sur le cessez-le-feu.