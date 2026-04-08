L'Iran met en garde contre une «violation du cessez-le-feu», après avoir abattu un drone de fabrication israélienne

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir abattu un drone de fabrication israélienne dans le sud de l'Iran, mettant en garde contre une «violation du cessez-le-feu» tout juste entré en vigueur.

«Il y a quelques minutes, un drone Hermes 900 a été intercepté et détruit dans le ciel de la ville de Lar dans la province du Fars (sud)», selon un communiqué relayé par l'agence Fars et la télévision d'Etat.

Les Gardiens ajoutent que «toute incursion d'aéronef ennemi américain ou sioniste dans l'espace aérien national, même sans opération militaire, est considérée comme une violation du cessez-le-feu et entraînera une riposte ferme».

Source: AFP