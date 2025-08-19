DE
Reprise progressive
Fin de la grève au sein de la compagnie aérienne Air Canada

La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada «est terminée», a annoncé mardi le syndicat du personnel de bord. Il a évoqué «une entente de principe» après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne. Les opérations reprennent progressivement.
Publié: 13:09 heures
|
Dernière mise à jour: 13:13 heures
Les appareils d'Air Canada vont reprendre leur envol.
Photo: Darryl Dyck
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«La grève est terminée. Nous avons une entente de principe», a écrit sur Facebook l'organisation affiliée au syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), tenue de «coopérer pleinement à la reprise des opérations».

Air Canada a confirmé, dans un communiqué, «reprendre progressivement aujourd'hui (mardi) ses opérations après avoir conclu un accord de médiation» avec le SCFP, sous la supervision d'un médiateur, William Kaplan.

Quelque 10'000 agents de bord avaient cessé le travail pendant le week-end pour demander des augmentations de salaires et une compensation pour le travail au sol non rémunéré, y compris pendant l'embarquement. Malgré une décision de justice en leur défaveur, les hôtesses et stewards avaient poursuivi leur grève lundi.

Pas normal avant une semaine

Les premiers vols sont prévus pour la soirée de mardi mais un retour à la normale ne devrait pas intervenir avant sept à dix jours, prévient Air Canada. «Faire redémarrer une compagnie majeure comme Air Canada est une tâche complexe», a déclaré son PDG, Michael Rousseau, cité dans le communiqué.

«Nous demandons à nos clients de la patience et de la compréhension dans les prochains jours», a-t-il ajouté, leur présentant des excuses au nom de la compagnie. Selon le transporteur national canadien, qui dessert directement 180 villes au Canada et à l'étranger, la grève a entraîné des annulations affectant 500'000 personnes.

