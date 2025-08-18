La grève des agents de bord d'Air Canada se poursuit malgré l'intervention du gouvernement. Le syndicat SCFP refuse l'arbitrage, exigeant des augmentations de salaires et la comptabilisation du temps de travail au sol. La compagnie suspend sa reprise partielle des vols.

La compagnie aérienne Air Canada a annoncé dimanche suspendre son projet de reprise des vols après que ses hôtesses et stewards ont décidé de braver une décision administrative. Photo: imago/ZUMA Press

AFP

La compagnie aérienne Air Canada a annoncé dimanche suspendre son projet de reprise des vols après que ses hôtesses et stewards ont décidé de braver une décision administrative, poursuivant leur grève pour réclamer une meilleure rémunération. Les vols ne vont finalement pas reprendre de sitôt: malgré un signal dans ce sens envoyé en début de matinée, le conflit social paralysant la plus grande compagnie aérienne du Canada semblait dans une impasse dimanche après-midi.

Air Canada «a suspendu son projet de reprise partielle des vols (...) après que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a illégalement ordonné à ses agents de bord de désobéir à une directive du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) leur enjoignant de reprendre le travail», a annoncé l'entreprise sur son site. Samedi matin, des membres de bord de la compagnie avaient débrayé à l'appel du syndicat SCFP, poussant la compagnie aérienne à annuler des centaines vols, au pic de la saison estivale. Face à cette crise sociale risquant d'alourdir le «fardeau financier» des Canadiens, le gouvernement avait décidé samedi d'intervenir pour obliger les deux parties à recourir à un arbitrage indépendant.

Le Conseil canadien des relations industrielles sollicité a «ordonné à Air Canada de reprendre ses activités et à tous les agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge (filiale à bas coûts d'Air Canada, ndlr) de reprendre leurs fonctions avant 14h00 EDT (18h00 GMT)», avait fait savoir dimanche la compagnie aérienne.

Les revendications continuent

Mais le SCFP représentant les grévistes a appelé ses adhérents à braver cette directive. «Le syndicat affirme que ses membres demeureront en grève tant que leurs revendications sur les salaires et la rémunération du temps au sol ne seront pas respectées», écrit-il ainsi sur son site.

Outre des augmentations de salaires, les agents de bord demandent en effet que leurs heures de travail au sol, par exemple lors de l'embarquement des passagers, soient comptabilisées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le syndicat avait dénoncé plus tôt l'intervention du gouvernement et l'existence selon lui de «conflit d'intérêts» entre Maryse Tremblay, la présidente du CCRI chargé d'arbitrer le dossier, et la compagnie aérienne, Mme Tremblay ayant travaillé comme conseillère juridique pour Air Canada.

«Nous invitons Air Canada à revenir à la table des négociations pour conclure un accord équitable, plutôt que de compter sur le gouvernement fédéral pour faire le sale boulot à sa place lorsque les négociations deviennent un peu difficiles», a-t-il déclaré dans un communiqué. L'entreprise avait détaillé jeudi une offre de compromis prévoyant de porter le salaire annuel moyen d'un agent de bord senior à 87'000 dollars canadiens (54'000 euros) d'ici à 2027, mais le SCFP avait jugé les propositions insuffisantes au regard notamment de l'inflation.

130'000 passagers par jour

Air Canada transporte 130'000 passagers par jour et 180 villes sont desservies par des vols directs dans le monde. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement canadien intervient dans un conflit social. En novembre 2024, il avait ainsi ordonné la reprise immédiate des opérations dans plusieurs ports canadiens, puis en août de la même année le retour au travail des cheminots.

L'économie canadienne, bien que montrant des signes de résilience, commence à éprouver les effets de la guerre commerciale engagée par le président américain Donald Trump, avec des droits de douane affectant des secteurs cruciaux pour le pays comme l'automobile, l'aluminium et l'acier. Dans ce contexte, le Conseil des affaires canadien, qui regroupe des dirigeants de plus d'une centaine de grandes entreprises, a jugé que la grève était susceptible de causer «un préjudice immédiat et considérable à tous les Canadiens».