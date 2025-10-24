Une rencontre Trump-Kim n'est «pas au programme»

La visite de Trump en Corée du Sud pour le sommet de l'APEC alimente les spéculations sur une possible rencontre avec Kim Jong Un. Cependant, un responsable américain affirme que cette rencontre n'est pas au programme, malgré l'intérêt exprimé par les deux parties.

Donald Trump et Kim Jong Un s'étaient rencontrés à trois reprises, ici en 2019 à la frontière intercoréenne. Photo: imago images / ZUMA Press

AFP Agence France-Presse

Malgré les spéculations, une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n'est pas à l'ordre du jour de la tournée en Asie du président américain, qui doit notamment se rendre en Corée du Sud, a déclaré vendredi un responsable américain. «Le président, bien sûr, a exprimé sa volonté de rencontrer Kim dans un avenir proche. Cela ne figure pas au programme de ce voyage», a affirmé ce responsable à des journalistes sous le couvert de l'anonymat.

Le ministre sud-coréen de l'Unification a indiqué vendredi qu'il estimait «fortes» les chances que le président américain rencontre le dirigeant nord-coréen, lors de sa visite dans la péninsule la semaine prochaine. La Corée du Nord semble «prêter attention aux États-Unis et divers signes (...) suggèrent de fortes possibilités qu'il y ait une rencontre», a déclaré Chung Dong-young aux journalistes.

Prêt à reprendre le contact avec Washington

Donald Trump est attendu mercredi en Corée du Sud pour le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). Des médias américains ont rapporté que des responsables de son administration avaient discuté en privé de l'organisation d'une rencontre entre lui et Kim Jong Un.

Trois rencontres avaient eu lieu au cours de son premier mandat (2017-2021): en juin 2018 à Singapour, en février 2019 au Vietnam, puis en juin de cette même année à la frontière intercoréenne. Fin septembre, Kim Jong Un s'est par ailleurs dit prêt à reprendre contact avec Washington, affirmant même avoir de «bons souvenirs» de Donald Trump. Mais seulement si les Etats-Unis renoncent à l'idée de priver son pays de l'arme atomique.