DE
FR

Négligents face au narcotrafic?
Les USA imposent des sanctions contre le président colombien

Les États-Unis sanctionnent le président colombien Gustavo Petro et ses proches, critiquant sa politique visant à pardonner les membres des organisations de guérillas actives dans les années 80 et 90. Petro refuse de reculer face aux mesures américaines.
Publié: il y a 36 minutes
Partager
Écouter
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le département américain du Trésor a annoncé vendredi, dans un communiqué, imposer des sanctions visant le président colombien Gustavo Petro, ainsi que son fils, sa femme et son ministre de l'Intérieur Armando Benedetti, les accusant de ne rien faire pour limiter la production de cocaïne dans le pays. «Depuis l'entrée en fonction du président Gustavo Petro, la production de cocaïne dans le pays est remontée aux niveaux record des dernières décennies, se déversant aux Etats-Unis pour empoisonner les Américains», a dénoncé le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, cité dans le communiqué.

Le gouvernement américain reproche notamment au président Petro sa politique de «paix totale» visant à pardonner les membres des organisations de guérillas actives dans le pays dans les années 80 et 90, ainsi que les groupes de narcotrafiquants. Une politique qui a «largement raté», estime Washington. «Lutter contre le trafic de drogue depuis des décennies et avec efficacité m'a mené à cette mesure (les sanctions) prise par un gouvernement dont nous avons aidé le pays à réduire la consommation de cocaïne», a écrit Gustavo Petro sur X, dénonçant un «paradoxe total» et assurant qu'il ne comptait pas faire de «pas en arrière», ni se mettre «à genoux».

Paquet de sanctions et frappes dans les Caraïbes

Son fils, Nicolas Petro, est lui visé en tant qu'«héritier politique» et pour avoir «été arrêté en Colombie, accusé d'enrichissement personnel et blanchiement d'argent». La Première dame, Veronica Alcocer, et le ministre de l'Intérieur Armando Benedetti sont visés sans précision sur leurs rôles supposés. «Le président Petro a permis le développement des cartels de drogue et refusé de mettre fin à leurs activités. Le président Trump agit de manière forte afin de protéger notre pays et bien montrer que nous ne tolérerons pas le trafic de drogue», a ajouté Scott Bessent.

A lire aussi
Les USA envoient leur plus gros porte-avions en Amérique latine
Narcotrafic
Les USA envoient leur plus gros porte-avions en Amérique latine
Sur ordre de Trump, les Etats-Unis pulvérisent un bateau dans le Pacifique
Avec vidéo
«Terroristes du narcotrafic»
Sur ordre de Trump, les Etats-Unis pulvérisent un bateau dans le Pacifique

Les sanctions impliquent le gel de l'ensemble des avoirs détenus aux Etats-Unis par les personnes visées, directement et indirectement, ainsi que l'interdiction pour les entreprises ou citoyens américains de faire des affaires avec elles. Elles empêchent également les entreprises ou citoyens étrangers d'utiliser le dollar dans leurs transactions avec les personnes visées. Les tensions entre Donald Trump et son homologue colombien ont débuté sur la question migratoire, Bogota refusant l'atterrissage sur son sol d'appareils militaires américains transportant des Colombiens expulsés, avant d'envoyer des avions aux Etats-Unis pour les rapatrier.

Ce sont ensuite les frappes menées par les Etats-Unis dans les Caraïbes, visant des bateaux soupçonnés d'être utilisés par des trafiquants de drogue, qui ont renforcé l'animosité entre les deux pays, Gustavo Petro accusant le gouvernement américain de mener des «exécutions extrajudiciaires». Donald Trump a qualifié son homologue de «baron de la drogue» et de «voyou». L'élu de gauche a répondu en annonçant vouloir porter plainte pour diffamation devant la justice américaine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus