Interpellation immédiate Tour de France: L'arrivée gâchée par un militant propalestinien

Un homme portant un tee-shirt sur lequel on pouvait lire «Israel out of the Tour» ("Israël hors du Tour") a perturbé mercredi l'arrivée de l'étape du Tour de France à Toulouse. Le militant a été interpellé.

Publié: 20:22 heures