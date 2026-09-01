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Toujours en convalescence
Mette-Marit manquera la prestation de serment de son époux, le roi Haakon

La reine Mette-Marit de Norvège, 53 ans, n’assistera pas à la prestation de serment du roi Haakon VIII ce mardi à Oslo. Convalescente après une greffe des poumons en juin, elle reste sous observation médicale.
Publié: il y a 23 minutes
La nouvelle reine de Norvège se remet d'une greffe des poumons.
Photo: IMAGO/PPE
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AFP Agence France-Presse

La reine Mette-Marit de Norvège, toujours convalescente après une transplantation pulmonaire, n'assistera finalement pas à la prestation de serment de son époux, le roi Haakon VIII, mardi, a annoncé le Palais royal. Agée de 53 ans, Mette-Marit a subi mi-juin une greffe des poumons pour remédier à une maladie pulmonaire incurable.

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«Il n'est pas rare que des complications surviennent après une transplantation pulmonaire. La reine a connu des complications à plusieurs reprises depuis l'opération, y compris aujourd'hui», a déclaré le médecin, Are Holm, cité dans un communiqué du Palais mardi à quelques heures seulement de la cérémonie.

Etape institutionnelle

«Elle doit par conséquent rester sous observation tout au long de la journée. La reine ne pourra donc malheureusement pas assister aujourd'hui à la prestation de serment devant le Parlement», a-t-il ajouté.

Sa présence avait pourtant été annoncée la veille par le Palais.

Devenu roi automatiquement vendredi à la mort de son père Harald, Haakon, lui aussi âgé de 53 ans, doit prêter serment devant le Parlement à 13H00 (11H00 GMT), une étape institutionnelle censée marquer que ses pouvoirs et prérogatives sont limités et encadrés par la Constitution. Les fonctions royales sont essentiellement symboliques et représentatives en Norvège.

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