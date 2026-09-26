Bangkok subit des inondations historiques après des pluies diluviennes. Le gouverneur Chadchart Sittipunt annonce une stabilisation, mais mille habitants restent en abris temporaires. Deux à trois jours seront nécessaires pour évacuer l'eau.

Les inondations sont stabilisées, dit Bangkok

Les inondations sont stabilisées, dit Bangkok

AFP Agence France-Presse

Les inondations causées par des pluies diluviennes dans la capitale thaïlandaise Bangkok, placée en état de catastrophe naturelle dans l'ensemble de ses 50 districts, se sont «stabilisées», a annoncé samedi le gouverneur local Chadchart Sittipunt.

Il faudra deux ou trois jours pour que l'eau s'évacue, à condition qu'il ne pleuve pas, a-t-il ajouté, en précisant que près d'un millier d'habitants ont trouvé refuge dans des abris temporaires.