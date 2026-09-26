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Des pluies diluviennes
Les inondations sont stabilisées, dit Bangkok

Bangkok subit des inondations historiques après des pluies diluviennes. Le gouverneur Chadchart Sittipunt annonce une stabilisation, mais mille habitants restent en abris temporaires. Deux à trois jours seront nécessaires pour évacuer l'eau.
Publié: il y a 13 minutes
Bangkok subit des inondations historiques après des pluies diluviennes
Photo: THAI NEWS PIX
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AFP Agence France-Presse

Les inondations causées par des pluies diluviennes dans la capitale thaïlandaise Bangkok, placée en état de catastrophe naturelle dans l'ensemble de ses 50 districts, se sont «stabilisées», a annoncé samedi le gouverneur local Chadchart Sittipunt.

Il faudra deux ou trois jours pour que l'eau s'évacue, à condition qu'il ne pleuve pas, a-t-il ajouté, en précisant que près d'un millier d'habitants ont trouvé refuge dans des abris temporaires.

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