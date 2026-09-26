Les inondations sont stabilisées, dit Bangkok

AFP Agence France-Presse
Les inondations causées par des pluies diluviennes dans la capitale thaïlandaise Bangkok, placée en état de catastrophe naturelle dans l'ensemble de ses 50 districts, se sont «stabilisées», a annoncé samedi le gouverneur local Chadchart Sittipunt.
Il faudra deux ou trois jours pour que l'eau s'évacue, à condition qu'il ne pleuve pas, a-t-il ajouté, en précisant que près d'un millier d'habitants ont trouvé refuge dans des abris temporaires.
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