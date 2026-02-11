Un homme armé a ouvert le feu mercredi dans une école de Hat Yai, dans le sud de la Thaïlande. La police a neutralisé le suspect en tirant sur lui. Aucune victime n’a été signalée.

Un homme ouvre le feu dans une école du sud de la Thaïlande

Le suspect a été neutralisé

AFP Agence France-Presse

Un homme a ouvert le feu mercredi sans faire de blessés dans une école dans le sud de la Thaïlande, avant d'être interpellé, a-t-on appris auprès des autorités provinciales et de la police.

Le suspect avait pénétré dans l'école Phatong Prathan Khiriwa à Hat Yai, «portant une arme et dans un état agité», ont indiqué dans un communiqué les autorités de la province de Songkhla.

«Deux ou trois coups de feu ont été entendus», ont-elles ajouté, précisant qu'elles n'avaient pas d'informations faisant état de victimes.

Selon un communiqué de la police, toutes les personnes présentes à l'école sont en sécurité et le suspect a été interpellé. La police a précisé avoir «tiré» sur le suspect.



