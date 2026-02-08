Le Premier ministre conservateur sortant de Thaïlande était donné vainqueur des législatives de dimanche, selon les télévisions locales. L'opposition réformiste a d’ores et déjà reconnu sa défaite.

En Thaïlande, le Premier ministre va remporter les élections

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre conservateur sortant de Thaïlande revendique la victoire lors des élections législatives de dimanche. Les prévisions des télévisions locales montrant son parti remporter largement le plus grand nombre de sièges au Parlement. L'opposition réformiste a déjà reconnu sa défaite.

«Nous sommes en passe de remporter la première place» du scrutin, a déclaré Anutin Charnvirakul aux journalistes au siège de son parti, le Bhumjaithai, à Bangkok. «La victoire d'aujourd'hui appartient à tous les Thaïlandais, qu'ils aient voté pour nous ou non», a-t-il ajouté, alors que son rival réformiste a déjà reconnu sa défaite.

Le parti Bhumjaithai d'Anutin Charnvirakul devrait remporter 198 des 500 sièges au Parlement, selon les prévisions de la chaîne de télévision Channel 3, tandis que le Parti du peuple, réformiste, en obtiendrait 97, alors qu'il faisait figure de grand favori dans les sondages d'opinion avant le scrutin.

«Nous reconnaissons que nous ne sommes pas arrivés en tête», a déclaré le chef du Parti du peuple, Natthaphong Ruengpanyawut, aux journalistes présents au siège de son parti à Bangkok.