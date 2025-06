Les autorités israéliennes empêchent les médias d'entrer à Tuwani, village du cinéaste Basel Adra en Cisjordanie. Cette restriction intervient dans un contexte de tensions accrues et de violences entre colons et Palestiniens dans la région.

Basel Adra et Yuval Abraham Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Des soldats et des policiers israéliens ont empêché lundi des journalistes de l'AFP et d'autres médias internationaux d'entrer dans le village du réalisateur palestinien oscarisé Basel Adra qui les y avait invités. Son film «No Other Land», co-réalisé avec un l'Israélien Yuval Abraham, raconte le déplacement forcé de Palestiniens à Massafer Yatta, une région de Cisjordanie occupée, déclarée zone militaire restreinte par Israël dans les années 1980.

Ce documentaire montre des bulldozers démolissant des maisons ou les murs d'une école, ainsi que les provocations et les attaques de colons qui habitent aux alentours.

Basel Adra et Yuval Abraham avaient invité lundi les journalistes à se rendre à Massafer Yatta après plusieurs épisodes de violence ces dernières semaines, notamment des intrusions de colons dans ces villages, selon les réalisateurs.

«Les démolitions menées par les soldats et les autorités israéliennes contre nos maisons, nos écoles et nos biens se multiplient de manière effrénée», a déclaré Basel Adra à l'AFP à la sortie du village.

«Maintenir l'ordre public»

Quand les journalistes sont arrivés aux portes de Tuwani, le village de Basel Adra, des policiers et des soldats israéliens les ont empêchés d'entrer, affirmant mettre en place un poste de contrôle pour 24 heures. Ils ont aussi empêché une délégation de l'Autorité palestinienne, arrivée peu après les journalistes, d'entrer dans le village.

Un soldat israélien, qui a refusé de donner son nom, a déclaré à l'AFP que les forces de l'ordre étaient déployées pour «maintenir l'ordre public». «Il y a eu de violents affrontements entre colons, Juifs, Arabes et journalistes, et pour empêcher ces affrontements violents, nous avons décidé de ne pas autoriser d'entrer aujourd'hui», a-t-il expliqué.

«Ces policiers et soldats, qui sont ici aujourd'hui pour empêcher les médias internationaux d'entrer, non seulement ils ne viennent pas empêcher la violence des colons, mais souvent ils y participent», a commenté Yuval Abraham.

Le manque d'action de la communauté internationale

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les violences ont explosé en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Israël a annoncé la semaine dernière la création de 22 nouvelles colonies, suscitant de vives condamnations à l'étranger.

Mais Yuval Abraham déplore le manque d'action de la communauté internationale, même après le succès de son film, récompensé début mars par l'Oscar 2025 du meilleur documentaire. «Nous avions toujours espéré que si les gens voyaient (ce qui se passe) (...), ils feraient pression sur leurs gouvernements», a-t-il déclaré: «le monde sait désormais, mais aucune mesure n'est prise».