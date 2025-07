Michelle Bowman a récemment été nommée vice-présidente de la Fed chargée de la supervision du système bancaire. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu ses taux inchangés mercredi pour la cinquième fois consécutive, malgré l’opposition de deux gouverneurs favorables à une baisse. Dans son communiqué, la Fed remarque que la croissance américaine a «ralenti au premier semestre» 2025 mais que le marché du travail reste «solide», avec un taux de chômage «bas».

Le texte souligne que l'incertitude «reste élevée». La banque centrale avait écrit six semaines plus tôt que l'incertitude avait diminué, une mention qui a disparu. Les taux directeurs – qui guident le coût du crédit et ont un fort impact sur les marchés – demeurent donc au niveau qui est le leur depuis décembre, dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%.

Pas d'unanimité

La décision, largement anticipée par les investisseurs, n'a pas été prise à l'unanimité. Sur douze membres du comité de politique monétaire (FOMC), deux ont voté contre, une situation qui ne s'était pas produite depuis plus de 30 ans.

Michelle Bowman et Christopher Waller ont fait entendre leur différence. Le communiqué précise qu'ils plaidaient pour une baisse de taux d'un quart de point. Les deux gouverneurs avaient été propulsés à leur poste pendant le premier passage de Donald Trump à la Maison Blanche.

Michelle Bowman a récemment été nommée, à l'initiative du chef de l'Etat, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision du système bancaire. Christopher Waller est vu comme un possible successeur du président actuel Jerome Powell, continûment éreinté par Donald Trump.

Le gouverneur Waller avait publiquement fait savoir qu'il souhaitait une baisse de taux, de crainte que le marché du travail ne se dégrade trop fortement. Sa collègue avait également dit qu'elle penchait dans ce sens, même si moins fermement en apparence.