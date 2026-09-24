Et si le meilleur siège n’était pas celui avec la vue? Un steward de Swiss explique pourquoi, sur les longs vols, les places à l’avant de la cabine offrent souvent le meilleur compromis.

Un steward de Swiss révèle les meilleurs sièges à choisir en avion

Un steward de Swiss révèle les meilleurs sièges à choisir en avion

Pauline Bouillon

Bartek, steward chez Swiss, partage son quotidien sur TikTok et son conseil pour choisir le meilleur siège sur les vols long-courriers surprend. Dans une vidéo, Bartek explique pourquoi le siège côté hublot, pourtant très prisé, est souvent un mauvais choix.

Pour de nombreux passagers, le choix du siège est l'une des décisions les plus importantes avant un vol. Un siège côté hublot offre une belle vue et un peu d'intimité. Mais selon Bartek, cette place peut devenir problématique sur les longs trajets.

Quels sièges faut-il éviter?

«Si vous voulez vous lever pour vous dégourdir les jambes ou aller aux toilettes, vous risquez de déranger vos voisins», explique-t-il. L'accès à l'allée est plus difficile si vous êtes assis côté hublot, ce qui peut vite devenir désagréable sur les vols long-courriers.

Mais selon Bartek, les sièges côté hublot ne sont pas les pires places: les places au premier rang ou près des toilettes ne sont pas idéales non plus. Les familles avec de jeunes enfants s'assoient souvent au premier rang, et les pleurs d'un bébé peuvent perturber votre sommeil pendant le vol. Les sièges à l'arrière présentent aussi des inconvénients: «On ressent plus de turbulences et le choix de plats est souvent limité car ils sont servis de l'avant vers l'arrière», explique Bartek.

Quels sont les meilleurs sièges?

Selon le steward, les meilleures places sont donc les sièges situés à l’avant de la cabine, mais pas directement au premier rang. Il recommande de cibler plutôt les troisième et quatrième rangées, car elles offrent un bon équilibre entre calme et accessibilité. «Le choix du siège est déterminant pour le confort, surtout sur les longs vols», souligne Bartek.

Mais il n'y a pas de solution universelle. Les différents types d’avions et les consignes des compagnies aériennes peuvent influencer l’expérience de chaque passager. Alors que certains voyageurs veulent un accès rapide aux toilettes, d’autres préfèrent la vue ou un siège calme, loin des allées principales.

Dans les commentaires de sa vidéo TikTok, de nombreux utilisateurs ont partagé leurs propres préférences. Certains ne jurent que par les sièges côté couloir pour plus de liberté de mouvement, d’autres préfèrent s’asseoir à l’arrière, ou réservent tout simplement le billet le moins cher.

Le conseil de la rédaction? Vous pouvez trouver le plan de cabine de votre vol sur «Seatmaps.com» afin d'identifier les bons et les mauvais sièges. Un petit plus sympa si vous souhaitez planifier votre vol de manière astucieuse.

Cet article a d’abord été publié sur fakt.pl. Tout comme Blick, ce portail d’information polonais appartient à Ringier.