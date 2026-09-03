Un avion de Swiss en route vers New York a déclenché le code de détresse 7700 au-dessus du nord de l'Atlantique. Les circonstances de cet incident restent encore floues.

Un vol Swiss à destination de New York lance un appel de détresse au-dessus de l'Atlantique

Un vol Swiss à destination de New York lance un appel de détresse au-dessus de l'Atlantique

Janine Enderli

Ce jeudi soir (heure suisse), un avion de la compagnie Swiss reliant Zurich à New York a été contraint de se dérouter pour atterrir à St. John's, à Terre-Neuve. L'information a été repérée grâce aux données de vol du portail Flightradar24.

Alors qu'il survolait l'Atlantique Nord, l'équipage du vol LX14 a en effet déclenché le code 7700, signalant une situation d'urgence générale. Pour l'heure, les raisons exactes de cet atterrissage imprévu demeurent inconnues. De son côté, la compagnie Swiss, sollicitée par la rédaction, n'a pas encore donné suite à notre demande.

Il y a quelques jours à peine, un atterrissage imprévu avait déjà eu lieu lors d’un vol Swiss reliant Chicago à Zurich. L’appareil s’était alors rabattu sur les Açores. L’atterrissage avait alors été motivé par une odeur chimique qui s’était répandue dans la cabine.

Que signifie le code 7700?

Concrètement, l'activation de ce code ne renvoie pas à un scénario unique et précis. Il s'agit d'une alerte large qui peut indiquer, par exemple, une urgence médicale, un manque de carburant ou encore une défaillance technique. Toutefois, son déclenchement ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit d'un atterrissage de détresse.

Dès lors que ce signal est émis, l'avion concerné devient la priorité absolue de l'espace aérien, tant en vol qu'au sol. Par conséquent, les autres appareils en phase de décollage ou d'approche peuvent être déroutés ou retardés pour lui libérer la piste. L'objectif est clair: permettre à l'appareil de se poser immédiatement, sans la moindre minute d'attente.

Dans le même temps, l'équipage maintient un contact direct avec le contrôle aérien de l'aéroport d'arrivée. Ainsi, selon l'évaluation de la situation, la police, les ambulances et les pompiers peuvent y être déployés à l'avance pour être opérationnels dès l'arrêt des moteurs.

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