Vols suspendus deux heures
Alerte aux drones à l'aéroport de Berlin

L'aéroport de Berlin-Brandebourg a suspendu ses vols pendant près de deux heures vendredi soir en raison de la présence de drones.
Publié: 07:15 heures
Les vols ont été suspendus près de deux heures à l'aéroport de Berlin (archives).
Photo: Michael Ukas
ATS Agence télégraphique suisse

Les vols ont été suspendus pendant près de deux heures vendredi soir à l'aéroport de Berlin-Brandebourg à cause de la présence de drones, a indiqué un porte-parole de l'aéroport de la capitale allemande à l'AFP.

Vols interrompus et détournés

Les décollages et atterrissages ont été interrompus entre 20h08 et 21h58 et «tout un tas de vols» ont été détournés vers d'autres villes allemandes, a précisé le porte-parole.

