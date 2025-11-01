L'aéroport de Berlin-Brandebourg a suspendu ses vols pendant près de deux heures vendredi soir en raison de la présence de drones.

Alerte aux drones à l'aéroport de Berlin

Les vols ont été suspendus près de deux heures à l'aéroport de Berlin (archives). Photo: Michael Ukas

ATS Agence télégraphique suisse

Les vols ont été suspendus pendant près de deux heures vendredi soir à l'aéroport de Berlin-Brandebourg à cause de la présence de drones, a indiqué un porte-parole de l'aéroport de la capitale allemande à l'AFP.

Vols interrompus et détournés

Les décollages et atterrissages ont été interrompus entre 20h08 et 21h58 et «tout un tas de vols» ont été détournés vers d'autres villes allemandes, a précisé le porte-parole.