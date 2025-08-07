DE
Sur le podium
Ce mois de juillet a été l'un des plus chauds jamais enregistrés

Juillet 2025 s'est classé comme le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, selon Copernicus. Malgré un répit dans les records, la température moyenne était 1,25°C au-dessus des niveaux préindustriels.
Publié: il y a 35 minutes
Le mois de juillet 2025 a été en moyenne 1,25 degré plus chaud qu'un mois de juillet de l'ère pré-industrielle (archives).
Photo: SALAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Malgré un répit dans la série de records, juillet 2025 se classe au troisième rang des mois de juillet les plus chauds jamais mesurés sur terre, a annoncé jeudi Copernicus. Il a été en moyenne 1,25 degré plus chaud qu'un mois de juillet de l'ère pré-industrielle.

«Deux ans après le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, la récente série de records de température mondiale est terminée. Pour l'instant. Mais cela ne signifie pas que le changement climatique s'est arrêté», souligne Carlo Buontempo, directeur de l'observatoire européen Copernicus sur le changement climatique (C3S).

Juillet 2025 est seulement le quatrième mois au cours des 25 derniers pendant lequel le réchauffement moyen à la surface des terres et des océans a été inférieur à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau préindustriel.

