Le département de l'Aude est frappé par un incendie sans précédent, parcourant 16'000 hectares en 24 heures. François Bayrou, qualifiant l'événement de «catastrophe d'ampleur inédite», souligne le lien avec le réchauffement climatique et la sécheresse.

1/2 Le plus gros incendie de l'été en France a déjà parcouru 16'000 hectares de végétation en 24 heures dans l'Aude. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'incendie qui a ravagé le département de l'Aude depuis mardi est «une catastrophe d'ampleur inédite», a déclaré sur place François Bayrou. «L'évènement aujourd'hui, c'est un évènement qui est lié au réchauffement climatique et lié à la sécheresse», a également déclaré le Premier ministre.

Le plus gros incendie de l'été en France a déjà parcouru 16'000 hectares de végétation en 24 heures dans l'Aude. Une dame de 65 ans a été retrouvée morte dans sa maison de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la commune la plus sinistrée.

Il s'agit du plus important incendie en France depuis au moins 2006, soit le début des enregistrements, et depuis les années 1970 pour la zone méditerranéenne, selon la base de données sur les incendies de forêt (BDIFF) du gouvernement (qui recense les feux depuis 1972 pour les départements méditerranéens et 2006 pour la France.)

L'origine de l'incendie encore un mystère

Interrogé sur les causes de cet incendie, qui font l'objet d'une enquête, François Bayrou a répondu: «On a l'impression que c'est un départ d'incendie à partir des activités sur le bord de la route. Mais c'est une impression et aucune preuve pour l'instant n'a été apportée».

François Bayrou serre la main des pompiers à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans le sud de la France Photo: AFP

Le chef du gouvernement a également évoqué un «plan de sauvegarde et d'avenir» dont «les Corbières pourraient être le laboratoire», et dont l'élaboration se ferait en concertation entre le gouvernement, les parlementaires, les élus locaux et les responsables professionnels.