Face à la hausse des températures et aux vents soutenus prévus, le Valais connaît un risque d'incendie accru. Les autorités cantonales mettent en garde contre l'allumage de feux en forêt et rappellent l'interdiction de jeter des mégots dans la nature.

Risque fort en entre Sion et Brigue

Les feux en forêt ne sont pour l'heure pas interdit partout. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Après une période marquée par des orages notamment dans le Bas-Valais et le Valais central, le risque d'incendie est à nouveau en augmentation dans l'ensemble du canton en raison de la hausse des températures et des vents soutenus prévus en milieu de semaine. Les autorités appellent la population à la prudence, en particulier à l'approche du 1er Août.

«C'est particulièrement dans la plaine du Rhône, entre Sion et Brigue, que la hausse des températures accentue l'assèchement des sols et de la végétation. Les régions des vallées de St-Nicolas et de Saas-Fee, peu arrosées ces dernières semaines, sont également touchées», écrit le canton mercredi dans un communiqué. Dans ces deux régions, le risque d'incendie est de degré 4 (fort) sur une échelle de cinq, alors qu'il est de degré 3 (marqué) voire 2 (limité) dans le reste du canton.

Pas d'interdiction générale des feux

Certaines communes ont décrété des interdictions de faire du feu. Les autorités soulignent que celles-ci sont à respecter impérativement, tout comme les emplacements prévus pour l'utilisation des feux d'artifice de la fête nationale.

Le gouvernement rappelle encore que «même en l'absence d'interdiction générale des feux dans le canton, leur allumage en forêt et à proximité reste interdit dans les zones présentant un danger d'incendie fort ou très fort (degré 4 et 5)». Elles répètent également qu'il est interdit de jeter des mégots de cigarettes ou des allumettes en pleine nature.