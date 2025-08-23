DE
FR

«Soyons réalistes, c'est impossible»
Recherches suspendues pour retrouver une alpiniste russe bloquée au Kirghizstan

Les recherches pour sauver une alpiniste russe bloquée à 7000 mètres au Kirghizstan ont été suspendues à cause du mauvais temps. Les secours jugent désormais l’opération impossible, estimant qu’elle n’a plus survécu.
Publié: il y a 36 minutes
Partager
Écouter
L'opération lancée pour sauver l'alpiniste russe dans les montagnes du Kirghizstan, s'est soldée par plusieurs échecs.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les recherches pour retrouver une alpiniste russe bloquée depuis onze jours en altitude dans les montagnes au Kirghizstan, en Asie centrale, ont été suspendues sine die en raison de conditions météorologiques, les secouristes qualifiant samedi l'opération d'"impossible».

Natalia Nagovitsyna s'est cassé une jambe le 12 août lors de l'ascension au Pic Pobeda, le plus haut sommet du Kirghizstan et l'un des plus dangereux en Asie centrale, alors qu'elle se trouvait à environ 7000 mètres d'altitude, selon les autorités kirghizes.

Un alpiniste italien, Luca Sinigaglia, qui a tenté de lui porter secours, est décédé le 15 août lors d'une escalade, et des secouristes italiens se sont rendus sur les lieux pour tenter de récupérer son corps, à l'aide d'un hélicoptère, selon le ministère italien des Affaires étrangères.

Des températures qui frôlent les -30°

L'opération lancée pour sauver l'alpiniste russe, qui a eu 48 ans le 20 août selon des médias russes, s'est soldée par plusieurs échecs. Un hélicoptère de sauvetage a ainsi eu un accident dans les montagnes, alors qu'un groupe d'alpinistes a dû arrêter l'ascension à cause d'un grave malaise de leur chef, selon les autorités.

A lire aussi
Deux alpinistes trouvent un homme blessé dans une crevasse de glacier
Mort au Mont Rose (VS)
Deux alpinistes trouvent un homme blessé dans une crevasse de glacier
Un mort et une blessée grave lors d'une terrible chute au Mönch
Dans les Alpes bernoises
Un mort et une blessée grave lors d'une terrible chute au Mönch

«Les conditions météorologiques se sont brusquement détériorées aujourd'hui, donc toutes les opérations de secours ont été suspendues», a indiqué samedi le porte-parole du ministère kirghiz des Situations d'urgence, Adil Tchargynov, à l'agence de presse russe Ria Novosti.

Les températures frôlent actuellement les -30° la nuit au sommet du Pic Pobeda, accompagnées de rafales de vent et de tempêtes de neige, selon une source au ministère kirghiz des Situations d'urgence, citée par l'agence officielle russe TASS. «Soyons réalistes, cette année, les conditions météorologiques ne permettront pas aux secouristes d'accéder à Nagovitsyna», a affirmé cette source.

Pas aussi haut

Selon Adil Tchargynov, «tous les alpinistes, tous les experts partagent le point de vue selon lequel elle n'est malheureusement plus en vie». «Nous savons où elle se trouve. Mais il est impossible d'y accéder», a déclaré pour sa part, Dmitri Grekov, responsable du camp de base pour le Pic Pobeda, à l'agence TASS.

Selon lui, «personne n'a jamais été évacué» d'une telle altitude dans cette montagne: «c'est irréel de le faire manuellement, seulement en hélicoptère, mais il n'y a pas d'hélicoptères capables de le faire au Kirghizstan».

Le mari de Natalia Nagovitsyna, Sergueï, passionné d'alpinisme lui aussi, est décédé d'une apoplexie en 2021, lors de l'ascension à Khan Tengri, le plus haut sommet du Kazakhstan, également en Asie centrale, selon des médias russes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus