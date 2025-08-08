Un alpiniste espagnol de 60 ans a perdu la vie mercredi après une chute de plusieurs centaines de mètres lors de la descente du Mönch, dans le canton du Valais. Sa partenaire de cordée a été grièvement blessée et héliportée à l’hôpital.

Un mort et une blessée grave lors d'une terrible chute au Mönch

Un mort et une blessée grave lors d'une terrible chute au Mönch

L'accident a eu lieu sur le versant sud-est du Mönch, dans la commune de Fieschertal, en Valais. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Un alpiniste espagnol a perdu la vie mercredi après une chute de plusieurs centaines de mètres sur le versant sud-est du Mönch, dans la commune de Fieschertal, en Valais. Encordée avec lui, une alpiniste a été grièvement blessée, ont indiqué vendredi le Ministère public valaisan et la police cantonale bernoise.

L'accident a eu lieu peu avant 11h50. Selon les premiers éléments, un homme et une femme, encordés en duo, étaient engagés dans la descente de la célèbre montagne lorsqu'ils ont chuté, pour une raison encore indéterminée, dans la partie inférieure de l'itinéraire normal, expliquent-ils dans un communiqué commun.

«Malgré les mesures de secours engagées sans délai, l'homme est décédé sur les lieux de l'accident. Le défunt est un ressortissant espagnol âgé de 60 ans, domicilié en Espagne. La femme grièvement blessée a été héliportée à l'hôpital par Air-Glaciers, poursuit le communiqué. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Les opérations de sauvetage ont mobilisé les secours d'Air-Glaciers Lauterbrunnen avec deux hélicoptères, ainsi que des membres du Secours Alpin Suisse. Le lieu de l'accident se situant sur le territoire valaisan, l'engagement des spécialistes de montagne de la police cantonale bernoise a eu lieu en coordination avec la police cantonale valaisanne et le Ministère public compétent.