DE
FR

Soupçons d'espionnage
La Russie accusée d'être à l'origine des attaques répétées contre Signal

Le gouvernement allemand pointe Moscou après une cyberattaque massive contre Signal, affectant diplomates et élus depuis février. Une enquête pour espionnage est en cours, alors que Berlin alerte sur d'autres risques à venir.
Publié: 17:45 heures
1/2
Signal aurait été l'objet d'une cyberattaque russe. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Berlin a attribué samedi à la Russie les attaques répétées de la messagerie Signal, plusieurs responsables politiques allemands, mais aussi des diplomates, militaires et journalistes ayant vu leur communication piratée depuis février.

«Le gouvernement fédéral part du principe que la campagne de phishing visant le service de messagerie Signal a vraisemblablement été pilotée depuis la Russie», a appris l'AFP des cercles gouvernementaux. Selon cette même source, la fuite de donnée est désormais contenue.

Soupçons d'espionnage

Le parquet fédéral avait indiqué vendredi mener une enquête pour «suspicion d'espionnage» depuis février, et le président de la commission de contrôle parlementaire du Bundestag (chambre basse), Marc Henrichmann, avait pointé du doigt la Russie, sans que le gouvernement ne confirme jusqu'à présent.

A lire aussi
La présidente du Bundestag victime d'un piratage
La Russie soupçonnée
La présidente du Bundestag victime d'un piratage
Londres déjoue une mission d’espionnage russe dans l’Atlantique Nord
Activités suspectes
Londres déjoue une mission d’espionnage russe dans l’Atlantique Nord

Le piratage de messagerie Signal s'est fait par hameçonnage ou phishing, une technique consistant à se faire passer pour une personne ou un organisme que le destinataire connaît pour l'inciter à communiquer des données personnelles, cliquer sur un lien corrompu ou donner son mot de passe.

L'Allemagne ciblée

La Russie fait figure de suspect numéro 1, alors que Berlin, principal fournisseur d'aide militaire à Kiev, accuse Moscou de mener depuis des années une campagne de cyberattaques, d'espionnage et de sabotage contre l'Allemagne, ce que le Kremlin dément.

«L'ampleur du récent piratage de Signal, telle qu'elle est connue à ce stade, est extrêmement préoccupante. A l'heure actuelle, personne ne peut dire avec certitude que l'intégrité des communications des députés est encore garantie», a déclaré vendredi Konstantin von Notz, élu des Verts au Bundestag et expert des questions de sécurité nationale.

«Il faut s'attendre à ce que le nombre réel de personnes affectées continue d'augmenter dans les prochains jours», a prévenu M. von Notz, exhortant les services de renseignement et la police à «une sensibilisation accrue du public».

Moscou a été accusé de nombreux piratages informatiques dans de nombreux pays occidentaux. Des responsables allemands ont été régulièrement visés, comme en 2015 lorsque les ordinateurs du Bundestag et les services de la chancelière Angela Merkel avaient été affectés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus