Le gouvernement allemand pointe Moscou après une cyberattaque massive contre Signal, affectant diplomates et élus depuis février. Une enquête pour espionnage est en cours, alors que Berlin alerte sur d'autres risques à venir.

AFP Agence France-Presse

Berlin a attribué samedi à la Russie les attaques répétées de la messagerie Signal, plusieurs responsables politiques allemands, mais aussi des diplomates, militaires et journalistes ayant vu leur communication piratée depuis février.

«Le gouvernement fédéral part du principe que la campagne de phishing visant le service de messagerie Signal a vraisemblablement été pilotée depuis la Russie», a appris l'AFP des cercles gouvernementaux. Selon cette même source, la fuite de donnée est désormais contenue.

Soupçons d'espionnage

Le parquet fédéral avait indiqué vendredi mener une enquête pour «suspicion d'espionnage» depuis février, et le président de la commission de contrôle parlementaire du Bundestag (chambre basse), Marc Henrichmann, avait pointé du doigt la Russie, sans que le gouvernement ne confirme jusqu'à présent.

Le piratage de messagerie Signal s'est fait par hameçonnage ou phishing, une technique consistant à se faire passer pour une personne ou un organisme que le destinataire connaît pour l'inciter à communiquer des données personnelles, cliquer sur un lien corrompu ou donner son mot de passe.

L'Allemagne ciblée

La Russie fait figure de suspect numéro 1, alors que Berlin, principal fournisseur d'aide militaire à Kiev, accuse Moscou de mener depuis des années une campagne de cyberattaques, d'espionnage et de sabotage contre l'Allemagne, ce que le Kremlin dément.

«L'ampleur du récent piratage de Signal, telle qu'elle est connue à ce stade, est extrêmement préoccupante. A l'heure actuelle, personne ne peut dire avec certitude que l'intégrité des communications des députés est encore garantie», a déclaré vendredi Konstantin von Notz, élu des Verts au Bundestag et expert des questions de sécurité nationale.

«Il faut s'attendre à ce que le nombre réel de personnes affectées continue d'augmenter dans les prochains jours», a prévenu M. von Notz, exhortant les services de renseignement et la police à «une sensibilisation accrue du public».

Moscou a été accusé de nombreux piratages informatiques dans de nombreux pays occidentaux. Des responsables allemands ont été régulièrement visés, comme en 2015 lorsque les ordinateurs du Bundestag et les services de la chancelière Angela Merkel avaient été affectés.