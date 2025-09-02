DE
FR

«Massif et dévastateur»
Un glissement de terrain fait plus d'un millier de morts au Soudan

Un glissement de terrain catastrophique au Darfour, au Soudan occidental. La catastrophe aurait fait plus d'un millian de victimes selon un groupe armé local.
Publié: 03:48 heures
|
Dernière mise à jour: 06:04 heures
Partager
Écouter
Le Soudan a été frappé par un immense glissement de terrain. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un important glissement de terrain dans la région soudanaise du Darfour (ouest) a tué plus d'un millier de personnes, a annoncé lundi soir un groupe armé contrôlant la zone. Tous les habitants du village de Tarasin, à l'exception d'un, seraient morts.

Un glissement de terrain «massif et dévastateur» a frappé le village dimanche, a rapporté le Mouvement/Armée de libération du Soudan dans un communiqué. Ce groupe armé a ajouté que «des informations préliminaires pointent vers la mort de tous les habitants du village, dont on estime le nombre à plus d'un millier d'individus», à l'exception d'une personne, précise-t-il.

A lire aussi
Un glissement de terrain fait plus d'un millier de morts au Soudan
«Massif et dévastateur»
Un glissement de terrain fait plus d'un millier de morts au Soudan
L'armée soudanaise frappe une clinique au Darfour, au moins 12 morts
Une ville également ciblée
L'armée soudanaise frappe une clinique au Darfour, au moins 12 morts

L'éboulement «a complètement détruit» la zone située dans les monts Marra, de même source. Le groupe armé a lancé un appel à l'aide à l'ONU et autres organisations humanitaires pour être en mesure de récupérer les corps des personnes décédées. Une guerre civile meurtrière, maintenant dans sa troisième année, a plongé le Soudan dans une grave crise humanitaire. L'état de famine a été déclaré dans plusieurs parties du Darfour.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus