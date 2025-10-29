L’Italie renforce la sécurité sur les pistes. A compter du 1er novembre, le port du casque sera obligatoire pour tous – skieurs, snowboardeurs et même lugeurs. Les contrevenants risqueront jusqu'à 150 euros d'amende. Mais qu'en est-il en Autriche et en Suisse?

1/6 A partir de novembre, le port du casque sera obligatoire en Italie pour tous les amateurs de sports d'hiver. Photo: IMAGO/ZUMA Wire

Daniel Macher

Le 1er novembre, une nouvelle règle entre en vigueur sur toutes les pistes italiennes: interdiction de descendre une piste sans casque. Ce qui ne concernait jusqu’ici que les moins de 18 ans s’appliquera désormais à tous les amateurs de sports d’hiver, qu’ils soient skieurs, snowboardeurs ou lugeurs.

Avec cette mesure, l’Italie entend réduire le nombre de traumatismes crâniens graves sur ses pistes. Selon l’ADAC (l'Automobile Club allemand), les contrevenants s’exposent à des amendes de 100 à 150 euros (soit environ 90 à 140 francs) et, en cas de récidive, à un retrait de leur forfait de ski. Le casque devra par ailleurs être certifié CE, conformément aux normes de sécurité européennes.

Cette obligation s’ajoute à d’autres règles strictes déjà en vigueur sur la péninsule. Les skieurs et snowboardeurs doivent posséder une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés à autrui. En cas de manquement, une amende et la confiscation du forfait peuvent là aussi être infligées. Enfin, l’alcool est formellement encadré: à partir de 0,5‰, l’amende peut atteindre 1000 euros (environ 925 francs), et au-delà de 0,8‰, l’infraction devient pénale.

Autriche: un patchwork de règlementations

Tandis que l’Italie se distingue avec une réglementation uniforme, l’Autriche reste divisée sur la question du port du casque. Sept des neuf Länder, dont Salzbourg, la Carinthie et la Styrie, l’imposent aux enfants de moins de 15 ans. Le Tyrol et le Vorarlberg, eux, privilégient la responsabilité individuelle, tout en émettant des recommandations explicites.

D’après une étude de l’Office autrichien de sécurité routière, le risque d’accident sur les pistes progresse également dans le pays, en particulier chez les plus jeunes. Pour l’heure, aucune loi nationale ne fixe de cadre uniforme. L’alcool constitue lui aussi un facteur de risque: bien qu’il n’existe pas de limite légale d’alcoolémie, toute personne impliquée dans un accident sous influence s’expose à des poursuites civiles et peut perdre sa couverture d’assurance.

Suisse: pas d'obligation, mais des conseils

En Suisse, le port du casque reste facultatif, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Les experts conseillent toutefois vivement de protéger la tête, car, selon la Fondation pour la sécurité du ski (SIS), les blessures crâniennes comptent parmi les accidents les plus fréquents sur les pistes. Les cas les plus graves surviennent notamment en luge, où les traumatismes crâniens sévères sont récurrents.

Les assureurs peuvent toutefois réduire les prestations en cas d’accident sans casque. Et toute personne ayant bu de l’alcool avant de prendre la piste risque de devoir assumer seule les frais en cas d’incident.