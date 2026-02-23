DE
Les six bons numéros cochés
Un chanceux décroche une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une personne a gagné une rente de 2222 francs par mois pendant cinq ans grâce à Eurodreams lundi soir. Le jackpot a été remporté au Portugal, a annoncé la Loterie romande.
Publié: il y a 47 minutes
En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique (archives).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 1, 7, 12, 25, 26 et 39, a annoncé la Loterie romande. Le pactole a été remporté au Portugal, l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

