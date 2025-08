Rome a donné son feu vert pour le projet du pont reliant la Sicile au continent. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Un comité ministériel a donné mercredi son feu vert définitif à un projet de 13,5 milliards d'euros visant à construire le plus long pont suspendu au monde, reliant l'île de Sicile au continent, a annoncé un porte-parole. «Ce sera le pont suspendu le plus long au monde. Une infrastructure de ce genre représente un accélérateur de développement», a déclaré au cours de la réunion le vice-Premier ministre et ministre des Infrastructures, Matteo Salvini, cité par son porte-parole.

Ce feu vert pour la construction du pont qui enjambera le détroit de Messine, financé par l'État, marque une «page historique» après des décennies de planification. Avec deux voies ferrées au centre et trois voies de circulation de chaque côté, le pont est conçu avec deux paires de câbles tendus entre deux tours de 400 mètres de haut, avec une portée suspendue de 3300 mètres, un record mondial.

Prévu pour être achevé d'ici 2032, le gouvernement affirme qu'il s'agit d'une prouesse technique, capable de résister aux vents violents et aux tremblements de terre dans une région située à la jonction de deux plaques tectoniques. Le gouvernement espère qu'il apportera croissance économique et emplois à deux régions italiennes pauvres, la Sicile et la Calabre, Matteo Salvini promettant que le projet créera des dizaines de milliers d'emplois. Ce plan a cependant suscité des protestations locales, en raison de son impact environnemental et de son prix, cet argent pouvant être, selon les détracteurs, mieux utilisé ailleurs.