L'armée sud-coréenne a indiqué que la Corée du Nord avait tiré mardi un «projectile non identifié» depuis la région de Pyongyang. «L'armée a détecté mardi un projectile non identifié lancé depuis la région de Pyongyang», a annoncé mercredi Séoul dans un communiqué, ajoutant que ses «caractéristiques techniques» étaient en cours d'analyses par les services sud-coréens et américains.
Ce lancement fait suite aux regrets exprimés lundi par Séoul concernant des incursions de drones civils en territoire nord-coréen en janvier. Le président Lee Jae Myung les a qualifiées d'«irresponsables», soulignant qu'un responsable des renseignements sud-coréens avait participé à cette opération.
Une réponse «terrible»
«Bien que ce ne fût pas l'intention de notre gouvernement, nous exprimons nos regrets à la Corée du Nord pour les tensions militaires inutiles provoquées par les actes irresponsables et imprudents de certaines personnes», a déclaré Lee Jae Myung lors d'une réunion du Conseil des ministres.
Pyongyang avait annoncé en janvier avoir abattu un drone équipé de «matériel de surveillance» près de la ville nord-coréenne de Kaesong, à quelques kilomètres de la frontière intercoréenne, et promis une réponse «terrible» en cas de nouvelle incursion de drones venus du Sud. Trois civils sud-coréens ont été inculpés.
La puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a réagi lundi en déclarant que l'attitude de Lee Jae Myung était «sage». «Notre gouvernement a salué cela comme une heureuse et sage décision», a-t-elle assuré lundi. Mais mardi, un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a qualifié la Corée du Sud d'«Etat ennemi le plus hostile à la RPDC», utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord.