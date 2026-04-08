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Après des incursions de drones civils
Séoul affirme que la Corée du Nord a tiré un «projectile» ce mardi

L'armée sud-coréenne annonce qu'un projectile non identifié a été tiré mardi depuis Pyongyang. Ce tir intervient après les regrets de Séoul après des incursions de drones civils en Corée du Nord au mois de janvier.
Publié: 02:23 heures
Premier tir d'essai des systèmes d'armes du destroyer nord-coréen Choe Hyon. (Image d'archive)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'armée sud-coréenne a indiqué que la Corée du Nord avait tiré mardi un «projectile non identifié» depuis la région de Pyongyang. «L'armée a détecté mardi un projectile non identifié lancé depuis la région de Pyongyang», a annoncé mercredi Séoul dans un communiqué, ajoutant que ses «caractéristiques techniques» étaient en cours d'analyses par les services sud-coréens et américains.

Ce lancement fait suite aux regrets exprimés lundi par Séoul concernant des incursions de drones civils en territoire nord-coréen en janvier. Le président Lee Jae Myung les a qualifiées d'«irresponsables», soulignant qu'un responsable des renseignements sud-coréens avait participé à cette opération.

Une réponse «terrible»

«Bien que ce ne fût pas l'intention de notre gouvernement, nous exprimons nos regrets à la Corée du Nord pour les tensions militaires inutiles provoquées par les actes irresponsables et imprudents de certaines personnes», a déclaré Lee Jae Myung lors d'une réunion du Conseil des ministres.

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Pyongyang avait annoncé en janvier avoir abattu un drone équipé de «matériel de surveillance» près de la ville nord-coréenne de Kaesong, à quelques kilomètres de la frontière intercoréenne, et promis une réponse «terrible» en cas de nouvelle incursion de drones venus du Sud. Trois civils sud-coréens ont été inculpés.

La puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a réagi lundi en déclarant que l'attitude de Lee Jae Myung était «sage». «Notre gouvernement a salué cela comme une heureuse et sage décision», a-t-elle assuré lundi. Mais mardi, un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a qualifié la Corée du Sud d'«Etat ennemi le plus hostile à la RPDC», utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord.

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