L'armée sud-coréenne annonce qu'un projectile non identifié a été tiré mardi depuis Pyongyang. Ce tir intervient après les regrets de Séoul après des incursions de drones civils en Corée du Nord au mois de janvier.

Séoul affirme que la Corée du Nord a tiré un «projectile» ce mardi

Séoul affirme que la Corée du Nord a tiré un «projectile» ce mardi

AFP Agence France-Presse

L'armée sud-coréenne a indiqué que la Corée du Nord avait tiré mardi un «projectile non identifié» depuis la région de Pyongyang. «L'armée a détecté mardi un projectile non identifié lancé depuis la région de Pyongyang», a annoncé mercredi Séoul dans un communiqué, ajoutant que ses «caractéristiques techniques» étaient en cours d'analyses par les services sud-coréens et américains.

Ce lancement fait suite aux regrets exprimés lundi par Séoul concernant des incursions de drones civils en territoire nord-coréen en janvier. Le président Lee Jae Myung les a qualifiées d'«irresponsables», soulignant qu'un responsable des renseignements sud-coréens avait participé à cette opération.

Une réponse «terrible»

«Bien que ce ne fût pas l'intention de notre gouvernement, nous exprimons nos regrets à la Corée du Nord pour les tensions militaires inutiles provoquées par les actes irresponsables et imprudents de certaines personnes», a déclaré Lee Jae Myung lors d'une réunion du Conseil des ministres.

Pyongyang avait annoncé en janvier avoir abattu un drone équipé de «matériel de surveillance» près de la ville nord-coréenne de Kaesong, à quelques kilomètres de la frontière intercoréenne, et promis une réponse «terrible» en cas de nouvelle incursion de drones venus du Sud. Trois civils sud-coréens ont été inculpés.

La puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a réagi lundi en déclarant que l'attitude de Lee Jae Myung était «sage». «Notre gouvernement a salué cela comme une heureuse et sage décision», a-t-elle assuré lundi. Mais mardi, un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a qualifié la Corée du Sud d'«Etat ennemi le plus hostile à la RPDC», utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord.