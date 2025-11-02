DE
Secousses jusqu'à Kaboul
Séisme de magnitude 6,3 dans le nord de l'Afghanistan

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, selon l'USGS. L'épicentre se situait à Kholm, près de Mazar-e-Sharif, avec des secousses ressenties jusqu'à Kaboul.
Publié: il y a 58 minutes
Des secousses ont été ressenties jusque dans la capitale Kaboul.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté l'Institut d'études géologiques américain USGS, deux mois après un tremblement de terre meurtrier dans l'est du pays.

Le tremblement de terre s'est produit à Kholm, près de la ville de Mazar-e-Sharif dans la province de Balkh, et sa profondeur était de 10 km, selon l'USGS. Des secousses ont été ressenties jusque dans la capitale Kaboul, d'après des correspondants de l'AFP sur place.

2200 morts en août

Fin août, un autre séisme, de magnitude 6, avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar. Plus de 2200 personnes avait alors été tuées, dans ce séisme, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan.

Le pays est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

Les talibans, de retour au pouvoir depuis 2021, ont déjà été confrontés à plusieurs tremblements de terre donc celui dans la région de Hérat, à la frontière avec l'Iran, en 2023, dans lequel plus de 1.500 personnes avaient été tuées et plus de 63'000 habitations détruites.

