Publié: il y a 36 minutes

Un séisme dévastateur de magnitude 6 a frappé l'est de l'Afghanistan dimanche soir. Selon le gouvernement taliban, le bilan s'élève à plus de 2200 morts et 3600 blessés dans la province de Kounar. Les opérations de secours continuent.

Le bilan du séisme en Afghanistan s'alourdit massivement

Des hélicoptères transportent les victimes du tremblement de terre de Kunar, en Afghanistan, le 3 septembre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Plus de 2200 personnes ont péri dans le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche soir l'est de l'Afghanistan et qui a fait également plus de 3600 blessés, d'après un bilan actualisé jeudi par le gouvernement taliban.

Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement, a déclaré dans un communiqué que 2205 personnes sont mortes et 3640 ont été blessées dans la seule province de Kounar, précisant que les opérations de secours se poursuivaient.