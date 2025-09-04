DE
Plus de 2200 morts
Le bilan du séisme en Afghanistan s'alourdit massivement

Un séisme dévastateur de magnitude 6 a frappé l'est de l'Afghanistan dimanche soir. Selon le gouvernement taliban, le bilan s'élève à plus de 2200 morts et 3600 blessés dans la province de Kounar. Les opérations de secours continuent.
Publié: il y a 36 minutes
Des hélicoptères transportent les victimes du tremblement de terre de Kunar, en Afghanistan, le 3 septembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Plus de 2200 personnes ont péri dans le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche soir l'est de l'Afghanistan et qui a fait également plus de 3600 blessés, d'après un bilan actualisé jeudi par le gouvernement taliban.

Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement, a déclaré dans un communiqué que 2205 personnes sont mortes et 3640 ont été blessées dans la seule province de Kounar, précisant que les opérations de secours se poursuivaient.

