Des hélicoptères transportent les victimes du tremblement de terre de Kunar, en Afghanistan, le 3 septembre 2025.
Plus de 2200 personnes ont péri dans le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche soir l'est de l'Afghanistan et qui a fait également plus de 3600 blessés, d'après un bilan actualisé jeudi par le gouvernement taliban.
Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement, a déclaré dans un communiqué que 2205 personnes sont mortes et 3640 ont été blessées dans la seule province de Kounar, précisant que les opérations de secours se poursuivaient.
