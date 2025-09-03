Publié: il y a 38 minutes

Au troisième jour d'opérations de secours en Afghanistan, l'espoir de trouver des rescapés du séisme meurtrier s'amenuisait mercredi. Les survivants se retrouvent dans des conditions précaires, sans savoir de quoi demain sera fait.

L'espoir de retrouver des rescapés du séisme en Afghanistan s'amenuise

La quasi-totalité des victimes ont été recensées dans la province de Kounar. Photo: HAMID SABAWOON

ATS Agence télégraphique suisse

Après un séisme de magnitude 6 survenu dans la nuit de dimanche à lundi, la terre a de nouveau tremblé mardi soir dans des provinces frontalières du Pakistan, replongeant des milliers de familles dans la peur.

La quasi-totalité des 1411 morts et 3124 blessés de ce tremblement de terre, l'un des plus meurtriers de l'histoire du pays, ont été recensés par les autorités afghanes dans la province de Kounar, mais celles de Laghman et de Nangarhar ont également été frappées.

Difficile pour les villages reculés

Dans le district de Nourgal, à Kounar, des habitants sont encore sous les décombres et sont difficiles à secourir, a rapporté à l'AFP Ijaz Ulhaq Yaad, un haut fonctionnaire local. Les glissements de terrain rendent très difficile l'accès à certains villages et hameaux.