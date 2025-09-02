Un nouveau séisme de magnitude 5,2 a frappé l'est de l'Afghanistan mardi, selon l'USGS. Cette secousse survient deux jours après un tremblement de terre dévastateur qui a fait plus de 1400 morts dans la région frontalière avec le Pakistan.

Un deuxième séisme de magnitude 5,2 frappe l'Afghanistan

Un deuxième séisme de magnitude 5,2 frappe l'Afghanistan

Des personnes récupèrent leurs biens des décombres après le tremblement de terre dans le district de Dara-e-Noor, le 2 septembre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un deuxième séisme, de magnitude 5,2, a frappé mardi l'est de l'Afghanistan, deux jours après un autre tremblement de terre ayant dévasté plusieurs provinces frontalières du Pakistan et fait plus de 1400 morts, selon l'US Geological Survey (USGS).

L'épicentre du séisme se trouve cette fois à 34 km au nord-est de la ville de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, à une profondeur de 10 km, ont indiqué les sismologues américains.