DE
FR

Deux jours après le premier
Un deuxième séisme de magnitude 5,2 frappe l'Afghanistan

Un nouveau séisme de magnitude 5,2 a frappé l'est de l'Afghanistan mardi, selon l'USGS. Cette secousse survient deux jours après un tremblement de terre dévastateur qui a fait plus de 1400 morts dans la région frontalière avec le Pakistan.
Publié: 15:18 heures
Partager
Écouter
Des personnes récupèrent leurs biens des décombres après le tremblement de terre dans le district de Dara-e-Noor, le 2 septembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un deuxième séisme, de magnitude 5,2, a frappé mardi l'est de l'Afghanistan, deux jours après un autre tremblement de terre ayant dévasté plusieurs provinces frontalières du Pakistan et fait plus de 1400 morts, selon l'US Geological Survey (USGS).

A lire aussi
Le séisme en Afghanistan a fait plus de 1400 morts
De magnitude 6
Le séisme en Afghanistan a fait plus de 1400 morts
L'UE envoie 130 tonnes d'aide humanitaire à l'Afghanistan
Séisme dramatique
L'UE envoie 130 tonnes d'aide humanitaire à l'Afghanistan

L'épicentre du séisme se trouve cette fois à 34 km au nord-est de la ville de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, à une profondeur de 10 km, ont indiqué les sismologues américains.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus